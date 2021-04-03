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格芯CEO：晶片短缺會延續至明年

記者張大仁╱綜合報導

全球第三大晶圓代工廠格芯(GlobalFoundries)CEO考菲爾德(Tom Caulfield)表示，今年投資額將達14億元，明年可能會再增加一倍。

他表示，該公司的產能已全部被訂光，整體半導體產業供應可能會遠遠落後於需求，直到2022年或之後。

他說，「目前，我們所有晶圓廠不僅產能利用率超過100%，而且還以最快速度增加。」

半導體晶片的短缺正對全球造成嚴重破壞，延誤汽車生產，並影響一些大型消費電子製造商的運作。

短缺情形凸顯出少數晶圓廠的地位，尤其是晶圓代工業者。像是格芯這樣的半導體企業正在大筆投資增加新產線和設備升級，以跟上需求激增和供應短缺的趨勢。

格芯是總部位於美國的最大「純晶圓代工」業者，在美國、德國和新加坡設有工廠。它為AMD、高通(Qualcomm)和博通(Broadcom)等代工生產其所設計的半導體，目前是由阿布達比政府持有的私營企業。考菲爾德說，該公司考慮在2022年上半年或更早IPO。

根據Trendforce數據，格芯只是晶圓產業中的一個小型企業，市占率僅有7%。台灣的台積電(TSMC)是該產業最大的公司，擁有54%的市占率。台積電1日宣布，計畫在未來3年內投資1000億元，以提高其滿足市場需求的能力。

設計和製造晶片的英特爾3月23日宣布，將為其他公司代工和製造晶片，因此將在美國投資200億元興建製造廠。

考菲爾德說，他歡迎英特爾的轉變，也不認為英特爾會是競爭對手。關鍵的區別是英特爾擅長製造電腦或智慧手機使用的強大CPU所需的高階晶片。

但是考菲爾德說，晶片短缺、特別是汽車業，並不需要高階晶片，而是其他零件，像是不需要先進製程的汽車雷達。

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