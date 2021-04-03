傳3代iPhone SE仍為4.7吋 支援5G

科技新聞網《AppleInsider》引述熟悉蘋果公司螢幕供應鏈的消息報導，預定明年推出的第3代iPhone SE將保留4.7吋的LCD螢幕，但會支援5G系統。

Waymo CEO下台 2人聯席接任

在Alphabet子公司Waymo主導自駕技術開發5年半之後，原執行長克拉夫奇克(John Krafcik)決定下台，由其他人來經營該公司。接手的人是Waymo的兩位高管馬瓦卡拉(Tekedra Mawakana)和多爾哥夫(Dmitri Dolgov)，他們將成為聯席CEO。

大摩和高盛 兩面角色遭質疑

在Archegos資本管理中心被追繳保證金風暴中，摩根史坦利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)在之前、期間和之後都扮演著重要角色，引發有關公司是否應該扮演在同一支股票中可能相互衝突角色的疑問。兩家投行一方面向投資人推銷ViacomCBS新股上市，另一方面又對此提出風險預警。

詹皇經紀人與前Nike主管合作

NBA球星詹姆斯(LeBron James)的知名體育經紀人保羅(Rich Paul)與前Nike主管柯里奇(David Creech)聯手，成立一家由少數族裔主導的行銷和創意代理公司，名為Adopt。透過品牌行銷來幫助體育和健身企業擴大顧客。柯里奇曾為Nike和喬丹(Michael Jordan)的公司負責產品和品牌設計。

Coinbase定4.14那斯達克 上市

在獲得證券交易委員會(SEC)同意直接上市後，加密貨幣交易所Coinbase宣布將在4月14日開始交易。該公司計畫發行近1.15億股A類普通股，股票代碼為COIN。之前Roblox、Spotify、Slack和Palantir等公司都在紐約證券交易所(NYSE)直接掛牌上市，而Coinbase將是那斯達克的第一支直接上市的企業。

流行品製造商Funko跨入NFT 市場

流行文化收藏品製造商Funko的股價1日上漲19%，因該公司宣布已收購TokenWave的多數股權，並將其推向NFT市場。TokenWave擁有TokenHead的App和網站，跟踪NFT的持有量。交易條款沒有透露。以大頭玩偶聞名的Funko計畫6月推出自有NFT產品。每周推出一款新產品，起價9.99元。