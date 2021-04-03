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第2季開始 慎選贏家輸家

記者張大仁╱綜合報導

隨著2021年第一季結束，美股中贏家和輸家的名單一一浮現，呈現出各種各樣的趨勢。

贏家包括零售商L Brands、馬拉松石油(Marathon Oil)和美國航空；輸家中則有Take-Two Interactive Software、Advanced Micro Devices和Peloton。

New Street Advisors Group創始人兼CEO薩普魯(Delano Saporu)表示，第1季的結束代表了採取行動的機會，無論對贏家或輸家而言都一樣

在贏家中，他最看好美國航空，「市場一直認為旅遊會有極大的壓抑需求，因此航空公司股價上揚。就股價表現而言，美國航空有個令人驚嘆的第1季，而我認為這種情況將會繼續下去。」

至於輸家，薩普魯預期Take-Two Interactive Software即將面臨改變，「在新冠疫情大流行中，它的表現一直很棒，因很多人被迫留在家中，但這並沒有反映在股價上。」「它們正在重新升級遊戲，以適用於剛發布的新系統。對於長線思考的投資人來說，這是一個具有吸引力的機會。」

Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)則是看好另一支輸家個股，「我看好AMD，它們擁有最好的前景。而且它的資產負債表真的表現很好。」

而另一個在第一季取得明顯增幅的個股也在塔特羅的看多名單中：臉書(Facebook)。

他說：「臉書在所有FANG股票中表現最佳。」「看好它的估值會繼續上揚。至少在第2季開始之初就將目標鎖定在這支成長型股票上。」

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