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特斯拉Q1交車數創新高 未生產Model S和X

記者張大仁╱綜合報導
特斯拉首季未生產Model S和X。（路透）
特斯拉首季未生產Model S和X。（路透）

特斯拉公布2021年第一季的汽車生產和交車數。總共交車18萬4800輛，生產18萬338輛。

根據FactSet截至4月1日的估計，分析師預計特斯拉在第一季將交車約16.8萬輛。

第一季的交車量超過特斯拉2020年第4季的18萬570輛紀錄。

該季生產的所有電動車均為Model 3轎車和Model Y跨界SUV，完全沒有生產任何高價的Model S轎車和Model X SUV。

但特斯拉靠庫存交車2020輛Model S和Model X，僅占其總交車量的1%。特斯拉發表聲明表示，由於「在第一季安裝並測試新設備」，該公司的Model S和Model X的升級版「正處於產能提升的初期」。

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)在1月27日的財報電話會議上說：「我們已可推出Plaid版Model S和Model X；S型將於2月交車，而X型則要晚一點。」他補充說：「這款最新的Model S已在生產中。」

Plaid版Model S是一款豪華轎車，該公司宣稱可在2秒內將時速由0英里提高到60英里，並且加增第三排座椅最多可容納7人。該型電動車對於特斯拉汽車獲利率至關重要，因Model S和X的平均售價高於S和Y。根據Tesla的官網，Plaid版Model S的價格從7萬9990元到14萬9990元不等。

但特斯拉在2021年3月31日結束的第1季營運仍受到一些因素影響，馬斯克將問題歸因於加州Fremont廠大火、零件短缺、整體汽車業的晶片短缺、塞港問題以及新冠疫情持續造成臨時關閉等。

特斯拉的最新交車數比去年同季開始量產Model Y時增加超過100%。但是，卻只比2020年第4季交車18萬570輛增加2%。

在該公司最近一次財報電話會議上，財務長柯克洪(Zachary Kirkhorn)表示：「在2021年，特別是第1季，我們的銷量將受惠於上海廠開始量產Model Y的助益。但是，由於車款更升，S和X的產量將偏低。」

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