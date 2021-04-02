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捧場拜登基建 史指登4000點

記者張大仁／綜合報導

拜登總統推出基礎建設計畫後，華爾街穩步上揚，史坦普500指數1日首次突破4000點大關。

史指上揚46.98點或漲1.18%至紀錄新高的4019.87點。道瓊工業平均指數上漲171.66點或0.52%至3萬3153.21點。那斯達克綜合指數上漲233.23點或1.76%至1萬3480.11點，Alphabet和Netflix漲幅超過3.2%，而亞馬遜和微軟的漲幅超過2.1%。

微軟股價上漲是因為傳言指該公司將向美國陸軍提供12萬台以上的HoloLens增強實境(AR)頭盔。這項合約的10年價值達219億元。

債券殖利率繼續從近期高位回落也是科技股上漲原因之一。10年期美國國債殖利率下跌7個基點至1.68%。上周殖利率曾達14個月高點1.77%。

拜登2兆餘元基礎建設方案包括道路、橋樑、綠色能源和水利系統升級的支出，並將公司稅率提高到28%以提供資金。這是拜登繼3月11日簽署1.9兆元紓困法案後的第二項重大支出法案。部分華爾街人士也因而擔心，高稅率可能對公司獲利反彈和股價構成威脅。

股市將因2日耶穌受難日假期而休市，但3月就業報告仍定當天發布。《道瓊》數據顯示，經濟學者平均預計3月將新增63萬個工作崗位，失業率將從6.2%降至6%。

殖利率 拜登 指數

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