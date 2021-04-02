第2季經濟估增9.3% 有利股市

拜登政府的紓困法案是經濟重振的助力。（路透）

由於受疫情影響最大的部分經濟開始重啟，第2季經濟成長率將十分可觀。

隨著越來越多人接種疫苗 以及更多州重新開放，零售商、餐廳、酒店、健身房和其他服務型企業的需求激增，經濟可望蓬勃發展。

幾個月來，股市一直靠這些期望撐盤。但是如果強勁的經濟活動導致更好的前景，則可能進一步助長漲勢。史坦普500指數1日創下歷史新高，在新一季啟始首次突破4000點。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「有些因素已提前反應，如果真要說風險，只會是上行而非下行。」「從經濟角度來看，可能有點低估，除非利率進一步上升，否則最終還是會推升股市。」

他說，第2季通常有利股市，自1990年以來，史指第2季平均上漲2.8%；歷年有三分之二的機率上漲。史指第1季上漲5.8%。

經濟學者預測今年第1季美國 國內生產總值(GDP)成長5.4%。但對第2季的估計要更高，並且一直在調升。Moody’s Analytics的最新預中值為9.3%。

美國商銀全球經濟研究主管哈里斯(Ethan Harris)說，「消費者是最大關鍵。不只是紓困 法案，而是銀行帳戶中累積的紓困資金。」

國會批准的最近兩項新冠病毒紓困法案，在1月初向個人支付600元，在3月支付1400元。

哈里斯說，「估計銀行帳戶中有超過正常水平的3.5兆元。」「對消費者而言這是一張大額空白支票，接下來幾季會花費多少將是重點。本季經濟重新開放的速度將加快，這些資金流動的速度也將加快。」

他補充說：「被壓抑的需求將很快出現。」「下個月唯一會讓人擔心的事情是新冠病毒病例再次上揚。」但是除非住院人數開始增加，否則這不會拖累經濟。預計隨著天氣轉暖和更多人接種疫苗，6月將是經濟最熱的月份。