購物中心求生 變更使用分區

郊區購物中心的未來可能看來會像個小型社區，購物空間只會越來越少。

鳳凰城天堂谷購物中心(Paradise Valley Mall)業主Macerich宣布，已將其多數股權以1億元價格出售給與同城的混合用途房產公司RED Development關聯企業。合作夥伴將把這個占地92英畝的購物中心轉型成一個帶有房屋、辦公室和雜貨店的社區。

建於1970年代的天堂谷購物中心已重新變更土地使用分區，以在這片廣闊的土地上興建包括高階雜貨店、餐館、325萬平方英尺的住宅區、辦公室和部分零售商 店。

Macerich總裁科波拉(Ed Coppola)表示：「隨著亞利桑納州乃至全美的零售業不斷演化，擴大這些非核心資產市場價值對Macerich來說是很合理的。」

越來越多消費者在網路上購物並不再前往過時的百貨公司和美食廣場，以往充斥著服裝、鞋類和其他零售店面的購物中心正在尋找新生機。

市占率和購物者流量也越來越集中在目標百貨 (Target)和沃爾瑪(Walmart)這樣的大型零售商。消費者研究公司Coresight Research估計，到2025年時每1000家購物中心中有25%將會關閉。通常只要購物中心內一兩家百貨公司決定關門，就會引發內部其他企業的關門浪潮，業主別無選擇，只能尋找新用途或完全放棄這片地產。

房地產開發商North American Properties的亞特蘭大管理合夥人托洛(Mark Toro)說：「美國 的購物中心的壽命已經達到終點。」「這些物業通常占地廣大，最好重新利用以更有利於社區使用。」

專家說，每個落難的購物中心未來前景不一，具體取決於周圍城鎮的需求。若是要轉型成新社區，就可能需要完全拆除，並重新變更使用分區。