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佛洛伊德案續審 救護員：抵現場時人已斷氣

財經簡訊

記者張大仁／整理

ISM製造業指數 37年新高

供應管理協會(ISM)3月全國工廠活動指數從2月的60.8躍升至64.7，為1983年12月以來最高水平，證明經濟活動正在復甦。讀數高於50代表擴張；製造業占美國經濟的11.9%。接受「路透」調查的經濟學者預測值為61.3。大升主因長達一年的新冠病毒疫情刺激了商品需求。

首申失業金人數 高於預期

勞工部表示，首次申請失業救濟金人數高於預期，有71.9萬人提出申請，高於《道瓊》預估的67.5萬和上周下修後的65.8萬。有一周落差的持續申領數減少了4萬6000人至略低於380萬人。4周申領數移動平均數降至71.9萬，為2020年3月14日以來的最低水平。總領取救濟金人數也急降150萬至1820萬。

聯航將恢復機師徵才

聯合航空下月起開始雇用上百名機師。去年因新冠病毒大流行重創旅遊需求，這項例行程序被迫停止。聯航將成美國第一家宣布恢復聘用機師的大型航空公司，以為經濟復甦預做準備。過去一年，各家大型航空公司削減人事成本的作法包括買斷合約、提早退休和放無薪假。

停止工會機師試飛 美航遭批

美國航空本月起停止工會機師進行試飛，機師工會認為此舉將降低試飛結果的客觀性。美國航空將只指派非工會機師來測試那些長期停放或最近進行過大規模維護的飛機，然後再讓客戶搭乘。美航解釋，工會機師小組從2016年的24人縮減至約6人，這些人退出工會成為技術機師、退休或回任客機駕駛。

GM汽車銷售 上季增3.9%

通用汽車(GM)第1季汽車銷售受到旺盛的消費者需求、車隊銷售狂跌，以及車用晶片持續短缺影響。GM表示，今年前3個月賣出64萬2250輛汽車，較去年同期增加3.9%；去年3月新冠疫情開始迫使經銷商和汽車廠停工。第1季消費者零售額增加19%，商業及公用車隊銷售則年減35%。

蘋果總部用電 採特斯拉電池

蘋果公司證實，將在其電池驅動的新再生能源儲存設施中使用特斯拉的Megapack。蘋果公司31日宣布將在加州建立一個電池驅動的太陽能儲存設施，將能儲存240兆瓦時的能源，一天可以為7000多個家庭供電。該裝置將使用85個特斯拉在2019年推出的Megapack電池儲能系統。該能源也將用於為蘋果總部用電。

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