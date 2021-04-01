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喬州限制投票 企業群起撻伐

記者張大仁／綜合報導
喬治亞州長坎普簽署限制投票法案，全美嘩然。（路透）
喬治亞州長坎普簽署限制投票法案，全美嘩然。（路透）

喬治亞州長坎普(Brian Kemp)簽署限制投票法律，批評者指其明顯剝奪有色人種行使公民權，美國各地企業也群起表態反對。

在州選舉法規的全面改革下，該法案包括對投票箱的限制，向在投票站外排隊選民提供食物或水構成犯罪，要求強制性身份證明才能缺席投票，並加強了對選舉方式的立法控制。

人權組織、企業領導人和民主黨官員都高聲譴責這項法律。

全球資產管理公司貝萊德(BlackRock)在LinkedIn上發表聲明表示，「平等投票權是美國民主的基礎。即使貝萊德知道保持選舉完整性和透明度的重要性，但不應將其用於限制平等參與投票。」

總部在喬治亞州的可口可樂主管里維拉(Alfredo Rivera)發表聲明，對該法律感到失望，「喬治亞立法機關於召開會議後，我們與其他喬治亞州企業一起分享了我們的核心原則：反對減少或限制選民權利的措施，我們主張完全的權利、便民施措、選舉誠信和政治中立。禁止這些原則的任何作法都可能導致選民遭限制。」

另一家總部位於喬治亞州的達美航空在給員工的備忘錄中說，「這項法案無法接受，不符合達美的價值觀。」「在充分理解該法案中的內容，再加上與黑人社團領導人和員工討論後，該法案條款很明顯將使許多代表性不足的選民、尤其是黑人選民更加難以行使其憲法權利。這是不對的。」

總部也位於喬治亞州的UPS表示，該公司支持所有合格選民行使其投票權的能力和便利，「與其他企業一樣，UPS積極與政黨和其他利益團體政治領導人合作，呼籲在整個州選舉過程中更公平地接受民意測驗並保持誠信。我們支持對這項法案的反對聲音，並隨時準備繼續幫助確保每位喬治亞州選民都有投票權。」

微軟、思科、家得寶(Home Depot)、摩根大通、美國運通和花旗集團也都發布聲明，對該法案表達關切。

投票 喬治亞州 美國

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