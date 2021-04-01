美股3月狂飆 股指連漲4季

投資 人轉向高成長的科技股，同時評估拜登 總統(Joe Biden)的大型基礎建設支出計畫，美股31日收高，高調結束3月和第1季。

史坦普500指數 上揚14.34點或0.36%收3972.89點，盤中觸及新高。以科技股為主的那斯達克綜合指數暴漲201.48點或1.54%收1萬3246.87點，蘋果、微軟和Facebook都上漲至少1.6%。特斯拉暴漲5.08%。道瓊工業平均指數尾盤回吐升幅，收跌85.41點或0.26%收3萬2981.55點。

道指和史指本月上漲6.6%和4.3%，為去年11月來最佳單月，也是5個月來第4月上揚。本季道指和史指分別上漲7.8%和5.8%，為連續第4季走升。

那指一直表現相對較差，因為科技股對利率上漲特別敏感，須靠廉價借貸成本投資未來成長。3月那指上漲0.4%；本季成長2.8%。

拜登即將公布一項超過2兆元的基礎建設支出計畫。一位政府官員30日晚間表示，該計畫將把公司稅率提高到28%。白宮表示，此次加稅加上阻止獲利外流的措施，將在15年內為基礎建設提供資金。

能源、材料、金融和工業等傳統周期性類股都出現下跌，而史指科技類股表現出色，上漲1.5%。

有些投資人擔心公司稅提高和大規模財政紓困措施導致通貨膨脹加劇會帶來負面影響。