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克羅格電商銷售 估2年後倍增

記者張大仁／綜合報導

克羅格(Kroger)表示，計畫到2023年底時其數位銷售能翻倍成長，以爭取更多已在新冠疫情期間習慣網購的購物者。

在虛擬投資人大會上，克羅格CEO麥克默倫(Rodney McMullen)表示，該公司將借助英國物流技術公司Ocado的大型自動化吸引偏好新鮮食品的客戶，發展廣告業務，增加替代收入來源並更有效地完成網購雜貨訂單。

克羅格旗下擁有眾多雜貨品牌，包括Harris Teeter、Ralphs和King Soopers。在疫情期間，其電商銷售額猛增。截至1月30日的最近一個財年數位銷售額成長116%，超過100億元。

麥克默倫說，預計電子商務、在家做飯和準備餐點在疫情消退後將繼續推動銷售，「的確，在家中待更久而減少外食也是這個產業的利多，因此我們會面臨艱難的競爭，但是相信能在短期內實現轉變會是最後贏家，可提升長期競爭優勢，而這正是我們一直在做的事情。」

過去一年克羅格股價上漲近20%，但31日下跌5.49%。自1月底觸及52周高點42.99元之後已下跌約14%，因為華爾街預計由於新冠病毒疫苗普遍接種，更多人會減少在家用餐而增加外食。.

克羅格重申今年的財測，開張至少5季的超市銷售額將下降3%至5%。但是如果將去年疫情期間收益計算在內，過去2年同店銷售額年增率將在9.1%至11.1%間。

該公司預計2021年每股獲利在2.75元至2.95元之間。

根據Bain & Co.的估計，購物者在商店購買食品雜貨時，銷售營業利潤率通常為2%至4%。但網購店取的營業利潤率降至-5%；而如果雜貨店外送至客戶家中，則利潤率甚至下降到-15%。

像許多其他零售商一樣，克羅格也引導客戶轉向路邊取貨或隨買隨取，以消除運輸成本。

疫情 利潤 華爾街

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