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專家：比特幣接近中期高點

記者張大仁／綜合報導

策略師認為，比特幣的突破性走勢可能只是短暫的。比特幣30日上漲近2％，部分得益於PayPal對其數百萬全球合作夥伴推出適用加密貨幣的線上結帳服務。

BK Asset Management外匯策略總經理許洛斯伯格(Boris Schlossberg)說：「現有有太多花樣了。」他認為比特幣的高度波動性可能代表了在像是PayPal這樣的平台上進行交易「相對於正常貨幣而言將是無限小」，不過他仍然相信比特幣比黃金有更好的保值效果。

即便如此，他仍警告：「加密貨幣的整體行情正在拖得更久。」

芝加哥商品交易所(CME)30日宣布將在5月推出以比特幣十分之一面值交易的微型比特幣期貨。

許洛斯伯格說，無論投資人接受與否，此舉動可能讓使比特幣的價格大受影響；他指出，CME上次於2017年底推出比特幣期貨後，價格就由盛轉衰。

他說：「我認為現在已非常接近中期高點。」「肯定會進行一些修正。」

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)則表示，比特幣支撐價下看5萬2000元，「如果跌破這個價位，將是個很大的警訊。」這將是走過6到8個月的上行區間後，今年的第一個波段低點。

他說，「但就目前而言，在上行區間中的波段高點可能很容易突破。」「如果突破最近的高點6萬1000元，就可能會再向上突破。換言之，我同意許洛斯伯格的觀點。在非常動盪的走勢下，將會出現更多的大跌走勢。它可能會改變世界，但亞馬遜也曾改變世界，而它仍然出現很多大幅的修正。」

比特幣31日交易價格高於5萬7700元。

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