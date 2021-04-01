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杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

財經簡訊

記者張大仁／整理

3月私人薪資增速 半年新高

薪資單調查公司ADP發布的最新報告顯示，由於預期強勁的經濟反彈以及積極的疫苗接種率推動公司徵才，3月私人薪資增加速度創9月以來最快，增加51.7萬人，比2月的17.6萬人高出許多，略低於「道瓊」(Dow Jones)估計的52.5萬，但是去年9月82.1萬以來最高。

2月成屋銷售減10% 存量新低

全美房地產經紀人協會(NAR)表示，2月成屋銷售較1月下降10.6%，超出預期，供應量創史上最低。年減0.5%。截至2月底只有103萬套房屋待售，較2020年2月下降29.5%。購屋需求很高，掛牌天數不長，但因存量過低而極少成交。25萬元以上房屋銷銷售最活躍，但50-100萬也浮現低供應量問題。

亞馬遜員工 夏天重回辦公室

亞馬遜發布有關其重返工作場所的最新指南，表明它短期內並無打算放棄其辦公室的意向。亞馬遜30日給員工的備忘錄中表示，希望部分員工最快今年夏天就開始重回辦公室；大多數員工則可望在秋天之前重返辦公室。這顯示亞馬遜不打算和其他科技公司一樣允許員工繼續進行遠距或混合式工作。

微軟獲國防部合約 總值218億

五角大廈宣布微軟已經贏得國防合約，為美國陸軍製造超過12萬套定制HoloLens增強實境(AR)頭盔。微軟發言人表示，這份合約價值在10年內可能高達218.8億元。這項合約代表微軟可以從多年研究的未來產品中獲得可觀的營收入，而不再只靠操作系統和生產力軟體等核心領域。

蘋果Siri 不預設為女性聲音

蘋果公司表示，在其即將發布的iPhone軟體版本中將為Siri語音助手新增2種新的英語語音。用戶可以從Siri的4種聲音中進行選擇，在美國，這些聲音將不再預設為女性。這項更新將在31日發布的iOS 14.5 Beta版中適用。蘋果之前表示，這項更新將在「初春」的某個時點向所有人發布。

成本上升 衛生紙尿布漲價

商品成本升高對企業獲利帶來壓力，金百利(Kimberly-Clark)宣布調升衛生紙和尿布等家用必需品的價格，消費者最慢在6月底前就會感受到漲價的影響。受影響的產品包括嬰幼兒和成人護理產品和斯科特衛生紙。如果競爭對手寶潔(P&G)也跟進，幫寶適紙尿褲和Charmin衛生紙的也會漲。

亞馬遜 微軟 蘋果

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