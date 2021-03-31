專家：美股3月多空交戰 成4月跳板

CFRA首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)認為有3個原因可讓4月股市繼續上漲。

史托佛向來以借助歷史趨勢對股市進行預測而聞名，他點名過去2周的動盪是他的主要看多訊號。

他表示：「在經歷過3月多空交戰之後通常會出現波動，事實上大約有60%的機率會下跌。」「但無論這種情形何時發生，它都可為4月樹立起一個不錯的跳板。」

本月史坦普500指數上漲4%。但是，自3月15日之後幾乎持平。當史指在3月下半月走跌時，史托佛發現4月有77%的時間出現上漲。

他將公司上季財報列為第二個原因：「預計2021年第1季獲利將成長超過15%。」

指標10年期美國國債殖利率 的溫和漲勢則被他列在榜單上的第三位。

史托佛說：「它們的漲幅沒有以前那麼大。」他預計4月殖利率將在1.50%至1.75%之間波動。

他也預計史指的強勢將持續到第2季，「從歷史上來看，第2季對股市而言向來有利。自1990年以來平均上漲2.8%。」「自1990年以來，史指所有類股的第2季財報平均都呈現上揚。」

根據史托佛的說法，在過去30年中，科技、能源和醫療保健在第2季的平均回報率最高。甚至史上第2季表現不佳的消費性必需品、公用事業和通訊服務也出現成長。

他認為今年將繼續遵循這股趨勢，特別是華爾街預期拜登 總統(Joe Biden)將成功推出基礎設施支出一籃子計畫。

史托佛說：「投資人幾乎看好會有另一輪紓困計畫。」「因此隨著進入第2季，周期性產業可能會成為表現最佳類股之一。」