我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美病故破55萬 已施打1億4760萬劑疫苗

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

臉書推特看好 但監管仍是風險

記者張大仁／綜合報導

社群股票正成為焦點。德意志銀行(Deutsche Bank)將其臉書目標價提高至市場最高點，凸顯其廣告業務的利多因素；而Truist分析師將推特升評至「買入」，認為該公司呈現出「最令人興奮的產品路線圖」。

但是，監管問題懸而未決。臉書、谷歌和推特的CEO上周出席有關虛假訊息的聽證會。人們批評平台不對自己的內容、特別是虛假訊息以及是否壓制或宣傳不同的聲音負責。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，國會山莊下一步會採取什麼行動應該是這些股票的投資人真正關心的問題，「真正的問題事實上在於國會如何決定對《通信道德法》第230章的問題採取行動，這可能會改變商業模式。」

大型科技公司的監管問題已經存在多年，桑契斯說，這已經成為對社群類股的直接威脅，「國會如此磨刀霍霍，是因為兩黨都有著力點。無論是保守派或自由派，都認為自己在某種程度上受到這些公司行為的傷害。但這並不是一個好的前景，它可能會在未來一兩年內達到最高點。」

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)則對社群類股較具建設性，「其中的確出現機遇，並且就整個產業而言，近幾個月它的走勢疲軟，這使其相對於其他成長中的市場更具吸引力。可望出現一定的輪轉潛力。」

例如，臉書可能看來最具上漲潛力。該股是今年以來FAANG股中表現次佳的股票，僅次於Alphabet，其6%的漲幅優於亞馬遜、蘋果和Netflix的走跌。

沃德說：「現在該股正在突破盤整走勢。所以要注意關鍵支撐價270元，這是之前的突破點。只要維持在這個價位之上，就可能上看310元，相當於從之前突破點起算的漲點。」

臉書30日收於288元。

臉書 社群 股票

上一則

財經簡訊

下一則

字節跳動估值飆到2500億美元 公司擬整體上市

延伸閱讀

幫洗白？推特爆多個亞馬遜假員工帳號 吹捧公司福利

幫洗白？推特爆多個亞馬遜假員工帳號 吹捧公司福利
影／蘇伊士運河最孤獨怪手推特 改編名歌 還喊：不客氣

影／蘇伊士運河最孤獨怪手推特 改編名歌 還喊：不客氣
重啟類股走勢 專家看法不同

重啟類股走勢 專家看法不同
多股超買 專家：Cigna還會漲

多股超買 專家：Cigna還會漲

熱門新聞

ViacomCBS等媒體巨擘上周股票慘遭拋售。路透

傳老虎黨家族辦公室大爆倉 巨額拋售後華爾街緊盯開盤

2021-03-29 11:01
中國最大的問答式線上社區「知乎」，上市首日股價就破發。（取材自東方財富網）

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

2021-03-26 23:26
投資顧問認為，中國政府的長期目標是絕對掌控國營經濟，特斯拉不如趁早離開中國。(美聯社)

從特斯拉看美企在中國處境 專家：趁早離開為吉

2021-03-30 10:45
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）

美扶植半導體來真的 下個關注美光、格羅方德？

2021-03-24 01:34
擔憂全球經濟可能因新冠疫情大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。(美聯社)

憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

2021-03-23 16:38
全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐。路透

達里歐：比特幣很可能會被政府認定違法

2021-03-28 12:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形
一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？

一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？