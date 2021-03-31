臉書推特看好 但監管仍是風險

社群股票 正成為焦點。德意志銀行(Deutsche Bank)將其臉書 目標價提高至市場最高點，凸顯其廣告業務的利多因素；而Truist分析師將推特升評至「買入」，認為該公司呈現出「最令人興奮的產品路線圖」。

但是，監管問題懸而未決。臉書、谷歌和推特的CEO上周出席有關虛假訊息的聽證會。人們批評平台不對自己的內容、特別是虛假訊息以及是否壓制或宣傳不同的聲音負責。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，國會山莊下一步會採取什麼行動應該是這些股票的投資人真正關心的問題，「真正的問題事實上在於國會如何決定對《通信道德法》第230章的問題採取行動，這可能會改變商業模式。」

大型科技公司的監管問題已經存在多年，桑契斯說，這已經成為對社群類股的直接威脅，「國會如此磨刀霍霍，是因為兩黨都有著力點。無論是保守派或自由派，都認為自己在某種程度上受到這些公司行為的傷害。但這並不是一個好的前景，它可能會在未來一兩年內達到最高點。」

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)則對社群類股較具建設性，「其中的確出現機遇，並且就整個產業而言，近幾個月它的走勢疲軟，這使其相對於其他成長中的市場更具吸引力。可望出現一定的輪轉潛力。」

例如，臉書可能看來最具上漲潛力。該股是今年以來FAANG股中表現次佳的股票，僅次於Alphabet，其6%的漲幅優於亞馬遜、蘋果和Netflix的走跌。

沃德說：「現在該股正在突破盤整走勢。所以要注意關鍵支撐價270元，這是之前的突破點。只要維持在這個價位之上，就可能上看310元，相當於從之前突破點起算的漲點。」

臉書30日收於288元。