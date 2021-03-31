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1張圖：美病故破55萬 已施打1億4760萬劑疫苗

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

財經簡訊

記者張大仁／整理

蘋果調整隱私設定 臉書營收長離職

臉書營收長費雪(David Fischer)宣布將離開公司。他一直是臉書廣告業務負責人，並負責全球銷售部門。他離職的原因是臉書加快對蘋果公司iOS的隱私設定更改的步伐，預計這將使客製化廣告更加困難，並可能影響這家社交媒體的廣告收入。

蘋果WWDC 定6月7日線上舉行

蘋果公司宣布其年度開發者大會(WWDC)將於6月7日舉行。與去年一樣，由於新冠病毒疫情因素，將僅在線上進行。該活動將持續到6月11日，開發人員可以免費參加。市場傳言蘋果公司將在WWDC 2021之前發表新的硬體產品，如新iPad、iMac和其他電腦。如果近日未推出這些新產品，就可能在6月發表。

Spotify收購現場廣播Betty Labs

Spotify跨入現場廣播。該公司將收購貝蒂實驗室(Betty Labs)，這是一家現場廣播社交App「更衣室」(Locker Room)的製造商，主要業務是體育。交易條款尚未公布。該公司表示在接下來幾個月中，計畫將「更衣室」擴展到更多創作者和粉絲「強化的現場廣播體驗」中。

好萊塢環球影城 4月16日重新開放

好萊塢環球影城在因新冠病毒疫情而關閉一年多後，定4月16日重新向公眾開放。該主題公園將於4月8日向加州居民出售門票。根據當地政府的規定，入園人數將受到限制。環球公司表示，將在4月15日優先讓年票和季票會員進場。由於政府限制，部分遊樂設施仍將關閉。

航空新創公司Lilium 借殼上市

德國航空新創公司Lilium同意與Qell Acquisition Corp.合併上市，後者是由通用汽車(GM)前主管英格(Barry Engle)創立的特殊目的收購公司(SPAC)。這是繼之前包括Archer Aviation和Joby Aviation之後，針對城市空中交通業的最新借殼上市協議。合併後的預估企業價值為24億元，股權價值為33億元。

美國福斯汽車更名 愚人節笑話

德國汽車製造商福斯汽車(Volkswagen)並不會將其美國業務更名為美國福斯汽車(Voltswagen of America)，知情人士透露，之前在其官網上披露的訊息可能只是精心安排的4月1日愚人節笑話，意在提高其電動車ID.4的能見度。該公司將在31日發布後續公告，解釋這場市場行銷策略。

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