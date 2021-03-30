雖有斷頭壓力 道指升近百點

道瓊工業平均指數 再創新高，擺脫26日爆發的追繳保證金造成的銀行股大跌拖累。

道指收復160點的跌勢，收盤上漲98.49點或0.3%報3萬3171.37點，再創歷史新高。史坦普500指數下跌3.45點或0.09%收3971.09點，盤中最低下跌0.8%。那斯達克綜合指數下跌79.08點或0.6%收1萬3059.65點。

在上周承受巨大的賣壓後，ViacomCBS和Discovery股價 在漲跌之間徘徊。知情人士透露，這兩家公司遭到Archegos Capital Management家族企業數十億元強制平倉的打擊。

Discovery下跌1.6%，而ViacomCBS下跌6.68%。

除此之外，波音上漲2.31%，因西南航空增加了100架波音737 Max飛機訂單。首批30架將於2022年交機。

瑞士信貸(Credit Suisse)重跌13%，該行警告，由於該行不得不被迫拋售相關對沖基金部位，其第1季業績將面臨「重大」打擊。野村證券也示警可能受到打擊，股價下跌14%。

銀行股拖累道指走勢，摩根史坦利(Morgan Stanley)下跌2.63%，摩根大通(JPMorgan Chase)下跌1.55%。部分也因政府債券殖利率 微升。

本月以來道指和史指分別上漲7.2%和4.2%。而由於有些投資人在殖利率不斷上升之下賣出高漲的科技股，那指本月來下跌0.4%。