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Archegos爆融資追繳 銀行股遭殃

記者張大仁／綜合報導
Archegos Capital總部設在紐約第7大道888號。（路透）
Archegos Capital總部設在紐約第7大道888號。（路透）

Archegos資本管理公司(Agegos Capital Management)上周引爆的融資追繳風波29日繼續醱酵，許多大型銀行股價重挫。

媒體個股ViacomCBS和Discovery 26日遭大幅拋售，股價下跌超過27%。而包括百度、騰訊和唯品會在內的一些中國網路股ADR上周也遭到類似程度的拋售。

據了解，造成巨額拋售的罪魁禍首是Archegos家族所持上百億元的部位被迫平倉。

由前老虎管理公司股票分析師黃比爾(Bill Hwang)創立的Archegos，利用掉期(swap)交易對這些股票建立大量部位。這些掉期通常採用高於平常水平的槓桿率，因此在上周ViacomCBS透過摩根史坦利(Morgan Stanley)和摩根大通(JPMorgan)發行30億元新股失敗引發全面大跌後，這些大型槓桿操作蒙受壓力。

ViacomCBS的大跌引發一系列連鎖反應，許多大型經紀商急於為Archegos平倉，導致巨額的追繳保證金要求。該對沖基金被迫注入更多現金以彌補損失，累積超過200億元的強制清算。

這些個股29日繼續下跌，ViacomCBS下跌6.68%，Discovery下跌1.6%。

涉入其中的一些大型銀行都警告追繳保證金可能出現的後果，但並未具體提及Archegos。

總部位於東京的野村證券(Nomura)在最新說法中，指稱其一家美國子公司「重大虧損」是由於與某位美國客戶交易所造成。這家日本最大投資銀行表示，正在評估可能的損失程度約為20億元。其股價下跌近14%。

瑞士信貸(Credit Suisse)表示，該行及其未點名的其他多家銀行也受到影響，並已開始平倉某公司的部位。消息宣布後，這家總部位於蘇黎世的投行股價下跌超過15%。

德銀29日表示，已大幅出脫與Archegos相關的曝險部位，沒有任何損失。另據了解，摩根史坦利也避免了Archegos交易造成的重大損失。高盛則動向不明。

證券交易委員會(SEC)一直密切關注Archegos追繳加保證金違約風波。發言人29日表示：「自上周以來我們一直監視局勢，並與市場參與者進行溝通。」

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