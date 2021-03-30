難敵聯邦禁逐令 部分房東賣屋

禁止驅逐房客的聯邦禁令正對小型房東 造成壓力，這些房東無法直接獲得聯邦的疫情租金 補助，只得被迫開始出售房產以彌補損失。這可能會減少房市急需的平價租房供應。

來自國會的新冠病毒紓困法案已撥出超過500億元用於房租補助。但是各個地方政府的規定不一。

任何補助申請都必須由租客提出，他們必須提交文件證明無法支付租金以獲得政府款項，然後再將款項轉交給房東。房東不能自行提出申請。在某些情況下，他們可以協助租戶辦理，但其他方面則不能。

National Apartment Association主席兼CEO平尼加(Robert Pinnegar)說，「如果碰巧身處一個允許房東代表租客提出申請的地方，盡快將這些資金申請到位就可以算得上是成功的。」「但若所在的地方政府採取的方法不太友善，那麼就可能需要更長的時間。」

疾病控制和預防中心(CDC)29日將禁驅令延長至6月底，因拜登政府正在推進消除新冠疫情的下一階段計畫，以確保租戶安居為重點。然而，即使大型房舍出租公司可以退讓並抵銷一些未付款項，但小型房東通常辦不到。

根據National Rental Home Council的說法，有60%被拖欠租金的單戶房屋租賃屋主依據CDC規定，從租戶取得必要的文書工作來獲得補助。

然而，由於仍有許多人等待紓困，大約三分之一的房東表示，他們被迫在評估未來的租賃申請時提高標準，而11%的房東表示已經開始被迫出售至少其中一處房產。

當前房市需求非常旺盛，而待售房屋數量卻創歷史新低，房東出售的物業很可能會出售給租戶，從租屋存量中蒸發。過去一年因疫情引起的住房激增導致租屋存量減少了25萬戶。