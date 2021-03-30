搭太空 熱 Ark投資 推ETF

伍德(Cathie Wood)旗下擁有多家主動管理ETF的公司Ark Invest將在30日推出其最新的第8支基金：太空探索ETF，以應對越來越多私營太空公司準備今年上市的風潮。過去6個月有7家太空公司宣布SPAC交易。這支ETF持有包括Trimble、京東、洛克希德馬丁、波音和維珍銀河在內總計39支成分股。

福斯汽車更名 凸顯電動車

福斯汽車29日意外在官網上發布新聞稿，宣布其美國 業務新名稱為「美國Voltswagen」，彰顯其電動車目標。並表示更改名稱「預計將於5月生效」，並指其為「該公司未來對電動車投資的公開宣示」，福斯汽車將在所有電動車型上標識Voltswagen，汽油車就只有代表性的VW。

Deliveroo調降IPO目標價

在部分投資人表達對勞工權利和股份結構的擔憂後，食品外送新創公司Deliveroo調降其倫敦證券交易所IPO的目標價。這家亞馬遜投資的公司宣布，將以每股3.90英鎊(5.40美元)至4.10英鎊的價格出售股票，上限不再是每股4.60英鎊。因此市值將落在76億英鎊至78億英鎊而非88億英鎊間。

Visa將能用加密貨幣結算

Visa表示將允許使用加密貨幣美元硬幣(USDC)在其支付網絡上結算交易，這是主流金融業日益接受數位貨幣的最新動作。Visa表示已與支付和加密平台Crypto.com一起進行試點計畫，並打算在今年稍後向更多合作夥伴提供該選項。美元硬幣是一種穩值加密貨幣，其價值直接與美元連動。

Bed Bath & Beyond衝電商

Bed Bath & Beyond宣布為推動30億元電商業務而新聘2名關鍵主管。帕夫洛維奇(Jill Pavlovich)是前網路家具零售商Wayfair的獨家品牌和商品負責人，現在被任命為Bed Bath的數位商務資深副總裁。格里菲斯(Jake Griffith)曾是大型零售商沃爾瑪的運動與健身總經理，現在被任命為產品管理副總裁。

英二手車商Cazoo 在美上市

英國二手車商Cazoo宣布，它將透過與億萬富翁投資人奧赫(Daniel Och)的特殊目的收購公司在美國借殼上市。3年前成立的Cazoo在英國和歐洲大陸銷售汽車。它的競爭對手包括Auto Trader和Carvana。該公司將與奧赫創立的美國空白支票公司AJAX I合併，交易價值為70億元。