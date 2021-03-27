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Fed耽溺寬鬆政策 無意退場

記者張大仁／綜合報導
舊金山Fed主席戴利承認暫時不會讓寬鬆政策退場。（路透）
舊金山Fed主席戴利承認暫時不會讓寬鬆政策退場。（路透）

從對「非理性繁榮」示警之後，聯準會(Fed)已走過很長一段路。

Fed前主席格林斯潘(Alan Greenspan)在1996年12月發表這句名言，主要是預警網路投機狂潮帶動牛市暴漲而引發的資產估值過高。雖3年後這項預言才成真，但這句股市史上最具開創性的名言當時未獲人們注意。

25年後的今天，即使股市估值看來很接近網路泡沫時期，但Fed的態度也大不相同。

舊金山Fed主席戴利(Mary Daly)日前表示，即使面對諸多資產出現過熱，Fed也無意收緊政策。她的用字是：「我們不會平白無故撤下大酒碗(punchbowl)。」

「大酒碗」的隱喻源自Fed在位最久的主席馬丁(William McChesney Martin)。他曾說，Fed的角色是「在舞會進入高潮時決定撤下大酒碗的伙伴」；也就是在市場走勢過熱時應發揮扼制作用。

但戴利的說法暗示，這種責任若非如今不存在，就是與當前局勢無關，「過去可能有用，現在肯定不行，我們致力於在工作完全達成之前保留工具或貨幣政策。」

批評Fed的人士認為，在金融危機爆發前幾年中，Fed未能發揮其「伙伴」功能，從而讓華爾街利用次貸狂潮破壞全球經濟。

花旗集團前CEO普林斯(Chuck Prince)曾在金融危機最嚴重的前一年2007年提出另一句名言體現了這些問題：「只要音樂繼續演奏，你就必須起身跳舞。目前我們還在跳舞中。」

目前金融體系基本上仍健全。但其他領域可能出現過熱跡象，股市就是其中之一。

自2020年3月23日觸及疫情低點後，史坦普500指數已飆升約75%，本益比約為22倍，比網路泡沫破滅時高出一點。

這讓一些投資專業人士感到擔憂。Bleakley Advisor Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說，「這就是Fed的問題。它們真的很擅長舉辦舞會，但總有曲終人散的時候。屆時每個人都深陷宿醉。舞會中常會發生意外，進而做出愚蠢的事情。」

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