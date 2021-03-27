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中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

經濟重啟類股帶動 史指收新高

記者張大仁／綜合報導

美股26日大幅攀升，本周波動較大，因經濟成功重啟而受惠的類股再次跑贏大盤。

道瓊工業平均指數收盤上漲453.4點或1.39%至3萬3072.88點，早盤時僅上漲65點。史坦普500指數上漲65.02點或1.66%至3974.54點，創下歷史新高收盤，並將2021年全年漲幅推升至5.8%。那斯達克綜合指數收復0.8%的跌幅，收盤上漲161.05點或1.24%至1萬3138.72點。所有三大指數均收在最高點。

經濟重啟類股繼續帶動大盤走高。聯合航空(United Airlines)上漲1.39%，而皇家加勒比海和挪威郵輪公司的股價分別上漲1.33％和3.03%。能源和材料等周期性類股都上漲超過2%。

在聯準會(Fed)宣布銀行可以從6月底開始回購股票並提高股利後，金融股上漲。摩根大通上漲1.62%，而美國商銀上漲2.71%。

經濟數據方面，物價壓力溫和上揚，人們對通貨膨脹率上升的擔憂有所緩解。剔除波動性食品和能源價格的核心個人消費支出(PCE)物價指數較上月上漲0.1%，與接受《道瓊》調查的經濟學者預期相符。年增率1.4%，略低於預期的1.5%。

通膨數據公布後，美國10年期美國國債殖利率從高位回落，收盤上升6個基點至1.67%。

同時，隨著疫苗接種率上升，消費者信心持續上升。密西根大學最新調查數據顯示，3月消費者信心指數終值為84.9，高於2月的76.8。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預期為83.7。

道指和史指本周分別溫和上漲1.4%和1.6%。那指下跌0.6%。最近幾周因利率上升和估值擔憂重擊科技股，股市漲勢有所放緩。

指數 美國 道瓊

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