與SPAC合併上市 WeWork估值90億

WeWork已同意經由與空白支票公司BowX Acquisition Corp的合併而公開發行上市，該交易對這家共享辦公室新創公司的估值為90億元。

WeWork在2019年時規畫上市的估值為470億元，由於投資 人對其商業模式及其創始人紐曼(Adam Neumann)的管理風格擔憂，導致其上市計畫破裂。

當時高盛 曾評估其估值可能高達650億元，但在軟銀被迫提供融資援助WeWork後，其市值曾暴跌至約80億元。

《路透》報導，這家新創公司告訴準投資人，去年原本要經由與一家特殊目的收購公司(SPAC)合併上市，但在此過程中損失約32億元。

WeWork在最新交易中將獲得13億元現金，包括Insight Partners的8億元私人投資，這是由喜達屋資本(Starwood Capital)和富達管理(Fidelity Management)等共同管理的基金。

SPAC是利用公開募股所得來收購私營企業的空殼公司，而WeWork是眾多採用這種方式上市的知名企業中最新的一家。

特斯拉 的競爭對手Lucid Motors和Richard Branson領導的Virgin Galactic也選擇SPAC合併上市，而非傳統的IPO。

BowX Acquisition去年8月經由IPO籌集了4.2億元。