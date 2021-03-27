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中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

不受政治影響 Alphabet將創新高

記者張大仁／綜合報導

兩位市場分析師認為，Alphabet的大漲行情還沒有停止。其CEO皮查(Sundar Pichai)與臉書和推特的CEO一同參加國會有關錯誤訊息的漫長聽證會，皮查在聽證會上說，Alphabet的責任是「制訂透明政策，並在不考慮政治或觀點情況下執行」，而其「提供各種訊息和觀點同時排除錯誤訊息的能力，可能只是依據相關法律規定」。現有法律保障網路平台免於承擔用戶貼文責任。

摩根史坦利(Morgan Stanley)將其目標價調升至2350元，較該股26日的2024.73元還有15%的上漲空間，將創下歷史新高。

Newton Advisors創始人兼總裁紐頓(Mark Newton)認為，Alphabet的技術線型顯示它會進一步上漲，「它是FANG集團中的佼佼者，並且在接下來幾周和幾個月內仍會受到青睞。」「即使過去幾個月資金流出科技股，但它仍處於直線上升走勢，幾乎沒有任何惡化跡象，表現非常出色。」

雖然監管問題可能會在短期內構成壓力，但紐頓預計Alphabet會在適當時機突破2月初的歷史高點，估計「它可能會在4月中旬前漲至2300元。」「未來幾個月科技將承受來自各方越來越大的壓力。如果谷歌的股價接近1770元，就值得買入。我會善用任何回調時機進場承接，認為它會繼續走高。」

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)也看好Alphabet。她說，不僅網路搜尋恢復到疫情之前水平，現在有10-15%的付費搜尋與旅遊有關，而且營收、銷售額和自由現金流都有望增加19-24%。

騰格勒說：「這給該公司提供很多股票回購的選擇，也許有一天它會決定發放股利。」「根據估值及其市銷率，該股票值得買進。其基本面正在改善，雲端業務正在成長。」「股價已部分反映，過去一年上漲了82%。」

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