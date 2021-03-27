2月消費者支出跌1.0%

商務部表示，占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出在1月反彈3.4%之後，在2月下降1.0%，為2020年4月以來最大跌幅，第二輪紓困支票效應減弱，但下跌可能只是暫時性。個人收入在1月激增10.1%之後暴跌7.1%。《路透》調查的經濟學者原本預計2月消費者支出下降0.7%，收入下降7.3%。

臉書 開放員工5月返灣區上班

臉書表示，只要健康數據持續改善，臉書的灣區辦事處、包括位於加州門Menlo Park的總部將在5月以10%的容量開放。該公司最初告訴員工可以在家中工作直到7月2日，但是現在將繼續遠距工作，直到辦公室容量限制提升到50%後一個月，預計最快要到9月初才能實現。

會計新創公司Pilot獲貝佐斯投資

協助小型企業將後台任務外包的舊金山會計新創公司Pilot，本周從貝佐斯(Jeff Bezos)和其他矽谷投資人籌集新一輪1億元資金，使其估值翻倍成長達12億元。該輪融資由貝佐斯的風險投資公司Bezos Expeditions和對沖基金Whale Rock Capital帶頭，Sequoia和Index Ventures也參與其中。

ViacomCBS和Discovery暴跌27%

ViacomCBS和Discovery股價26日繼續暴跌逾27%，本周ViacomCBS累計下跌50%，而Discovery下跌45%。兩者都是遭大幅放空的個股，因投資人對串流競爭過度擁擠高度質疑。在對GameStop和AMC Entertainment的軋空行情後，謹慎的投資人開始收回對ViacomCBS、Discovery和AMC Networks的押注。

機器自動化公司UiPath申請IPO

機器自動化公司UiPath向證券交易委員會(SEC)提交IPO招股說明書，計畫以股票代碼PATH在紐約證券交易所(NYSE)掛牌上市。該文件顯示，截至1月31日的財年該公司實現收入6.076億元，年增81%。隨著淨虧損從2020年的5.199億元降至2021年的9230萬元，該公司的現金流量在2020年轉為正值。