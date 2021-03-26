鮑爾：經濟一旦復甦 Fed寬鬆政策將退場

聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)表示，國會提供的有力財政援助加上疫苗 接種加速，讓美國 經濟復甦速度超出預期。在某種程度上，這將使Fed收回其所提供的協助。不過現在還不是時候。

鮑爾在公視採訪中說：「隨著在實現目標方面取得更多進展，我們將逐步減少美國國債和抵押支持證券(MBC)的購買數量。」「隨著時間演進，在經濟幾乎完全復甦時，我們將逐步以透明化步驟收回在緊急時期提供的支持。」

Fed在一年多前新冠病毒疫情造成經濟封鎖後，將基準短期借貸利率降至接近零，並且每月開始購買至少1200億元的債券。

鮑爾和其他Fed官員已多次保證在經濟達到充分就業並且通貨膨脹率平均達2%之前維持現有政策。但他說，美國在實現這些目標方面取得長足進展，「簡單來說，針對疫情已取得更好進展，尤其是疫苗接種以及國會的經濟支持。這是真正的驅力。」「這將使經濟重新開放比預期更快。」

美國每天有近250萬人接種疫苗，儘管某些州的新冠病例數量趨於平穩或逐漸增加，但住院和死亡率普遍下降。

國會在過去一年中累計批准超過4兆元的紓困法案，並且正在考慮未來可能再增加3兆元的支出。

面對危機，鮑爾指稱目前的財政做法「不會持續」，即使這是危機時期的必要措施。他說，低利率讓美國能夠承受債務負擔而不會造成太多困難，但國會最終仍將面對債務問題。

鮑爾說：「我們將會這樣做，但不是現在。」

回顧過去一年，他說Fed對採取的非常措施不會感到遺憾，即使部分批評人士擔心，如果經濟過熱，財政和貨幣紓困措施的規模可能會在以後帶來麻煩。

鮑爾說：「最終，在這場危機中我們所做是避免出現可能更糟的結果，而且已達到目的。」