重啟股帶動反彈 道指升近200點

美股大拉尾盤，受經濟回升的提振，從連跌2日的頹勢中反彈。

史坦普500指數 上揚20.38點或0.52%至3909.52點，盤中最低下跌0.9%。道瓊工業平均指數在下跌多達348點後，上漲199.42點或0.62%至3萬2619.48點。那斯達克綜合指數也上漲15.79點或0.12%至1萬2977.68點，一些主要科技股都收復跌幅。特斯拉 上漲1.61%，而蘋果收漲0.42%。

與經濟成功重新開放相關的股票如航空公司和郵輪公司帶動盤中反彈。美國 航空和聯合航空都上漲逾4%，挪威郵輪和嘉年華上漲逾2.8%，波音上漲3.25%。

因為聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)暗示有朝一日將開始讓紓困措施退場，股指早盤大跌。

鮑爾在接受公視採訪時說：「隨著在實現目標有更大進展，我們將逐步減少美國國債和抵押支持證券的購買數量。」「隨著時間演進，在經濟幾乎完全復甦時，我們將逐步以透明化步驟收回在緊急時期提供的支持。」

25日的漲勢收復本周股指跌幅。史指和道指下跌不到0.1%。那指本周表現不佳，目前下跌1.8%。

部分投資人一直在拋售去年帶動股指反彈的成長型類股。Netflix本月下跌6.7%，特斯拉下跌逾5%。疫情大贏家Zoom Video下跌近16%。