家得寶、勞氏誰好 專家不同調

家得寶(Home Depot)和勞氏(Lowe's)的股價 25日繼續突破歷史新高。家得寶連升3日，勞氏則是4連漲。在新冠疫情大流行期間，這兩個連鎖店都是投資人的最愛，因為消費者為家居裝修支出更多。

但至於何者更佳，在技術面和基本面各有不同看法。

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O’Hara)表示，技術面對家得寶有利，「仔細分析其走勢圖，這次突破會更有力。」「它過去在橫盤整理好幾個月之後，總是出現突破性走勢。」

目前的盤整走勢讓歐哈拉想起它在2018年至2019年期間的類似走勢：先是橫盤整理18個月，之後大漲20%。

歐哈拉說，「如果歷史重演，家得寶的股價可望上探320元，甚至是340元。這就是何以我現在看好家得寶的原因。」

家得寶25日收於297.18元。

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)則認為，從基本面來看勞氏會是更好的選擇。

他表示：「從市場方向角度來看，勞氏比較傾向DIY市場，像是自行改裝住家的人，而家得寶相對上比較偏向承包商。」這種區別應該可讓勞氏因最近的紓困支票 而受益。

塔特羅還指出，勞氏的營銷比是1.6倍，預期本益比是16倍，而家得寶的營銷比是2.3倍，預期本益比是21倍，前者較後者更具吸引力。

他補充說：「此外，勞氏的資產負債表比家得寶要好得多。」

家得寶和勞氏今年來表現優於史坦普500指數，至少上漲10%，而史指則上漲還不到4%。