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1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

財經簡訊

記者張大仁／整理

首申失業金人數 疫情來新低

勞工部表示，跡象顯示美國經濟體就業有所增加，上周首次申請失業保險金人數意外急劇下降。截至3月20日當周申領總額為68.4萬，為疫情以來首度低於70萬。較上周78.1萬大幅下降，是2020年3月14日以來最低水平。連續申領數減少26.4萬至387萬。

第4季GDP終值 升至4.3%

商務部發布最新數據顯示，美國第4季國內生產總值(GDP)強於預期， 第三次也是最後一次讀數顯示成長4.3%，高於之前的預期和華爾街共識的4.1%。

捷藍航網站 預訂服務升級

捷藍航空(JetBlue Airways)希望客戶預訂的不是只有航班。這家紐約航空公司推出一個新網站Paisly，為旅客提供酒店客房、汽車租賃和其他附加設施如主題公園門票的預訂服務。該公司也將繼續提供JetBlue Vacations套裝行程，與達美航空、美國航空和聯合航空等競爭對手的產品很類似，但新的網站將提供增加其他活動或之後住宿的選項。

Vizio掛牌 股價下跌7%

美國高畫質電視機最暢銷的銷售商之一Vizio在紐約證券交易所(NYSE)掛牌，意圖吸引投資人支持其在快速成長的串流媒體市場中與Roku、亞馬遜和谷歌競爭。Vizio股價較24日晚的IPO定價21元下跌7.43%至19.44元。Vizio發行1225萬股股票，估值約為39億元。

調查：美妝、平價零售看好

最新調查顯示，隨著消費者重返實體店面並再次開始社交活動，美妝和平價零售可望成為2021年的最大贏家。富國銀行零售團隊對美國1000名消費者進行問卷調查，以了解後疫情購物行為。受訪者在消費時會優先選擇化妝品，占40%。甚至超過「外出服裝」的37%。

火箭製造商ABL 成新獨角獸

火箭製造商ABL Space宣布已完成1.7億元的融資，使其晉身成為最新的獨角獸企業。ABL從T. Rowe Price、富達管理(Fidelity Management)以及另一家未具名的投資公司和現有投資人那裡籌集了資金，估值為13億元。該公司同時表示已與10個商業和政府客戶簽訂了合約。（記者張大仁／整理）

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