拜登基建 專家押寶這2檔

兩位交易員認為，與美國 基礎建設密切相關的部分股票可望繼續走升。在白宮召開能源業高層會議後，全面基礎設施法案成為市場焦點。

Strategic Wealth Partners總裁兼CEO泰普(Mark Tepper)表示，「新的橋樑、道路和機場現代化等規畫將造福相關類股；至於工業股，很多利多都已被定價。」

他點名工業設備巨頭開拓重工(Caterpillar)指出，它毫無疑問將受惠於基礎設施計畫，但該股從2020年3月底部反彈以來已上漲近130%，「我建議買進材料類股而非工業。」「Vulcan Materials就是個不錯的代表。」

泰普說，以龐大的分店體系和服務範圍而言，Vulcan是全美最大建築材料製造商，是「操作這個議題的全方位作法」，「該股僅比新冠疫情前高點高出5%左右。無論有沒有大型的『重建美國』計畫，它都會受惠；如果只是基建維護，它也會受惠，還有很大的上升空間。」

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)表示，無線電信商也可能在美國基礎建設改造過程中發揮重要作用，「拜登的基礎建設計畫將對科技進行現代化改造，包括5G ；利用新5G手機觀察進出5G通訊範圍是件有趣的事。」「基地台的發射範圍有限，因此需要很多基地台，這方面會有很多需求。」

他說，其中一支可能受惠個股是Crown Castle International，它是一支專注於共享通信基礎設施的房產投資信託基金(REIT)。

戈登說，即使其股價 看來很貴，遠期本益比在70倍以上，但相對於同行而言，它的股價仍然「相當有競爭力」，股息殖利率有3%，「走勢圖顯示正處於盤整狀態。一直維持在200周移動均線之上。」

他說，這種技術線型往往最終會突破盤整區間上限，這是「非常典型的走勢」，「如果能突破170元，就會一路向上。」