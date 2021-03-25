串流市場飽和 新進場者難競爭

ViacomCBS股票24日繼續暴跌23.18%，因投資 人繼續對其發行新股作出反應，並對這家媒體公司能否成功執行其串流媒體策略感到質疑。

該股在23日就已下跌9%。在該公司宣布將發行新股籌集30億元後，本周股價 就一路下跌。

美國商銀證券分析師 在最新報告中表示，ViacomCBS轉型串流媒體是「正確策略」，「但很難執行」。

該公司本月初推出Paramount+串流媒體服務。隨著這塊市場變得越來越擁擠，媒體業者一直將資金投入新內容，而來自發行新股的新資金可能有助Paramount+與同業競爭。但分析師警告，與像是Netflix和Disney+等「大型串流媒體玩家」競爭是很困難的事。

AB Bernstein分析師在23日的報告中寫道，他們看好這次新股發行，指稱這可以為廣告收入下滑或成為投資串流媒體更多資金的緩衝。但分析師重申該股「定價過高」，並警告該公司的傳統業務具有「無法克服的結構性利空」，並可能「浪費數十億元在開發串流媒體產品而無法占有市場重要地位」。

ViacomCBS並不是唯一出現大跌的新串流媒體玩家。在瑞銀調降評級後，Discovery股價也下跌13.59%。分析師寫道，其全新的串流服務「比同業有更好的出發位置」，具有更強的國際影響力和較少的舊版授權播映費問題，意味著在轉向串流媒體業務時對現有營收的風險影響較小。

但瑞銀還是警告：「我們仍然擔心其業務的擴展性會受到有線電視產業日落西山的衝擊。」