美國商銀：長期投資 回報率較佳
即使是資深交易員也很難把握最佳時機進出股市。因此，美國商銀採取量化方式評估了在恰當時機波段操作的投資人可能的損失。
以溯自1930年的數據來計算，該公司發現，如果投資人錯過史坦普500指數每10年中的10個最佳交易日，總回報率為28%。但是如果投資人在史指上下起伏同時抱股不變，則回報率將高達17715%。
在股票暴跌時，通常的反射動作是賣出，但是美國商銀發現，股市的最佳交易時機通常在跌幅最深後出現。因此，恐慌性拋售會導致長期投資人錯過最佳獲利良機，從而大大降低其收益。
美國商銀美國股票和量化策略主管蘇伯拉曼尼安(Savita Subramanian)指出：「在動盪時期抱股投資有助彌補熊市損失；平均大約需要1100個交易日才能收復熊市後的損失。」
但就像2020年出現的情形，有時復甦來得比預期還快。
隨著快速、依賴數據的投資策略在華爾街變得越來越普遍，散戶忙於尋找下個暴漲的特斯拉或Gametop。但美國商銀指出，自1929年以來，史指每10年收益率一直為負6%，因此長期進行簡單投資可能是「避險良方」。
如果投資人正確地善用每10年股市最糟的10個交易日，收益將達到天價的3793787%。如果排除最差和最佳的10個交易日，則收益將達到27213%。
但是，由於很難精確地判定高點和谷底，更好的作法是只須單純地維持投資狀態。
美國商銀指出，短期內調整部位和操作領漲股等作法通常會跑贏大盤，但要長期獲利還是要靠基本面分析，「雖然估值無法解釋未來1到2年的回報，但它們卻可以解釋未來10年內60-90%的回報。」「短期操作無法有如此強大的回報預估。」
展望未來，蘇伯拉曼尼安預計未來10年史指回報將更為平緩，每年約2%；計入股利則為4%。
美國商銀還補充說，在之前出現類似回報率的時期，包括1964年至1974年以及1998年至2008年間，出現虧損的可能性更高，顯示出長期投資的優點。
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