美國商銀：長期投資 回報率較佳

與其高買低賣或低買高賣，長線持股投資獲利更佳。（歐新社）

即使是資深交易員也很難把握最佳時機進出股市。因此，美國 商銀採取量化方式評估了在恰當時機波段操作的投資 人可能的損失。

以溯自1930年的數據來計算，該公司發現，如果投資人錯過史坦普500指數每10年中的10個最佳交易日，總回報率為28%。但是如果投資人在史指上下起伏同時抱股不變，則回報率將高達17715%。

在股票 暴跌時，通常的反射動作是賣出，但是美國商銀發現，股市的最佳交易時機通常在跌幅最深後出現。因此，恐慌性拋售會導致長期投資人錯過最佳獲利良機，從而大大降低其收益。

美國商銀美國股票和量化策略主管蘇伯拉曼尼安(Savita Subramanian)指出：「在動盪時期抱股投資有助彌補熊市損失；平均大約需要1100個交易日才能收復熊市後的損失。」

但就像2020年出現的情形，有時復甦來得比預期還快。

隨著快速、依賴數據的投資策略在華爾街變得越來越普遍，散戶忙於尋找下個暴漲的特斯拉或Gametop。但美國商銀指出，自1929年以來，史指每10年收益率一直為負6%，因此長期進行簡單投資可能是「避險良方」。

如果投資人正確地善用每10年股市最糟的10個交易日，收益將達到天價的3793787%。如果排除最差和最佳的10個交易日，則收益將達到27213%。

但是，由於很難精確地判定高點和谷底，更好的作法是只須單純地維持投資狀態。

美國商銀指出，短期內調整部位和操作領漲股等作法通常會跑贏大盤，但要長期獲利還是要靠基本面分析，「雖然估值無法解釋未來1到2年的回報，但它們卻可以解釋未來10年內60-90%的回報。」「短期操作無法有如此強大的回報預估。」

展望未來，蘇伯拉曼尼安預計未來10年史指回報將更為平緩，每年約2%；計入股利則為4%。

美國商銀還補充說，在之前出現類似回報率的時期，包括1964年至1974年以及1998年至2008年間，出現虧損的可能性更高，顯示出長期投資的優點。