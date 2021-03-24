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牛市周歲 未來升幅恐有限且坎坷

記者張大仁╱綜合報導
這波牛市滿周歲了。（路透）
這波牛市滿周歲了。（路透）

一年前的3月23日，新的牛市誕生了。在空前的紓困措施推動下，股市走出新冠疫情大流行的谷底，開始衝刺。

歷史顯示，在熊市大跌之後，強勁的牛市通常會延續到第二年。但是，投資人雖預期未來12月有更豐厚的回報，但過程可能不會一路順遂。

2020年3月23日史坦普500指數跌至最低點，新冠疫情危機導致史指在22天內暴跌30%，這是史上最短時間內的最大跌幅。LPL Financial的數據顯示，自二戰以來，曾有5個熊市的跌幅都達到或超過30%，而且在之後第二年每次都上漲，平均漲幅接近17%。

LPL數據顯示，史指自去年3月觸底以來已反彈約80%，為史上新牛市的最佳開端，但這樣的歷史性的走勢可能會在第二年出現下滑和更大波動，平均跌幅為10%。

而且，2020年的「黑天鵝」事件讓當前牛市與眾不同。過去幾次金融市場失靈是罪魁禍首，這次則是由疫情大流行引發。與前幾次牛市周期緩慢而穩定的復甦相反，這次反彈異常迅速大多得益於國會和聯準會(Fed)數兆元的援助。

即使市場站在歷史這一邊，但許多人認為，新牛市的持久性取決於其在不靠大量紓困方案而能維持漲勢的能力。一旦紓困效應消失，企業獲利將很難提升，股價恐怕回不到之前水準。

根據FactSet計算，按目前水平，史指交易價格是明年獲利預期的21倍以上，為2000年以來最高水平。

同時，在經濟重啟和大規模紓困助力下，通膨預期正在上升，讓股價的高估值更難維繫。今年以來，以科技股為主的那斯達克綜合指數表現不佳，就是因為通膨和利率上升侵蝕了成長型企業的未來收益。

隨著牛市演進，另一個可能的威脅可能是更高的稅率，拜登總統(Joe Biden)將提出更高稅率以資助大型基礎設施計畫。高盛美國股票策略師柯斯汀(David Kostin)警告投資人，這可能會使史指每股獲利減少9%。

紓困 疫情 投資

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