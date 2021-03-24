憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

擔憂全球經濟可能因新冠疫情 大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。

史坦普500指數 下跌30.07點或0.76%至3910.52點，因工業和材料類股承壓。道瓊工業平均指數下跌308.05點或0.94%至3萬2423.15點，開拓重工下跌3.44%。那斯達克綜合指數下跌149.85點或1.12%至1萬3227.7點。小型股羅素2000指數下跌3.6%至2185.69點，為6月以來最糟單日走勢。

在推出新的疫情限制後，旅遊和零售股大跌。嘉年華和挪威郵輪均暴跌逾7%。美國 航空和聯合航空也分別下跌超過6%。實體零售商Gap下跌7.76%。

世界衛生組織說，隨著高度傳染性變種病毒繼續傳播，全球多處新病例數再度上升。德國將封鎖期間延長至4月18日，而近三分之一的法國在20日進入為期一個月的封鎖期。在第三波全球感染浪潮的威脅下，油價下跌逾6%。

美國每天接種約250萬支新冠病毒疫苗。但是，隨著各州州長放寬企業限制，有21州的新病例數正在增加。

在新冠疫情危機讓史指在短短22天內暴跌30%後，23日適逢觸底一周年。一年來股指劇烈反彈，史指上漲約80%，為史上新牛市最佳開端。那指上漲逾90%，而道指飆升約75%。