重啟類股走勢 專家看法不同

美國 商銀分析師發布報告，調高Booking Holdings評級並降評Pinterest和Snap，認為利率 風向正在轉變，可能會壓制居家類股的估值，「並非認定Snap或Pinterest會錯過預期目標，而是它們可能會區間震盪，而另有更好的重啟選擇。」

Booking Holdings在17日創下歷史新高價後，23日微跌，收在2215元。Pinterest下跌1.43%。 Snap下跌4.99%。

Oppenheimer技術分析師沃德(Ari Wald)表示：「我們對重啟行情感到樂觀，但與美商銀報告不同之處在於，我們認為不需要放棄一些成長性較高的個股。」

相反地，他建議可以放棄支付較高股利、波動性較低的類股，從而讓Pinterest和Snap成為長期贏家。至於Booking Holdings，「過去4年除了疫情讓它崩盤外，大多數時間交易區間一直很大，約在1600元至2200元間。」

沃德說：「現在，在股市觸底一年、進入牛市第二年，更多個股開始爆發，包括Booking在內都已突破區間走勢。」「只要它能維持在2200元支撐點以上，都會被認為表現良好。」

Chantico Global創始人兼CEO桑契斯(Gina Sanchez)表示，即使看好重啟，但美國商銀的評級仍然面臨挑戰，「旅遊業大約20%靠商務，80%是休閒旅遊。Booking的訂位收入百分比大致相同。」「如果假設它的整體營收 基礎將在2021年和2022年出現類似增幅，那麼Booking實際上看來很便宜。但是，如果假設其營收中有20%會被拖累，那麼目前股價可能已屬合理。」

她說，Pinterest和Snap的走勢將取決於投資格局，「更大的挑戰的確與其獲利能力，以及是否真的可以建立獲利能力有關。」「最大問題在於利率上升。一旦利率上升，投資人就會權衡估值，這時基本面就成為重點了。」