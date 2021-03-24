我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

重啟類股走勢 專家看法不同

記者張大仁╱綜合報導

美國商銀分析師發布報告，調高Booking Holdings評級並降評Pinterest和Snap，認為利率風向正在轉變，可能會壓制居家類股的估值，「並非認定Snap或Pinterest會錯過預期目標，而是它們可能會區間震盪，而另有更好的重啟選擇。」

Booking Holdings在17日創下歷史新高價後，23日微跌，收在2215元。Pinterest下跌1.43%。 Snap下跌4.99%。

Oppenheimer技術分析師沃德(Ari Wald)表示：「我們對重啟行情感到樂觀，但與美商銀報告不同之處在於，我們認為不需要放棄一些成長性較高的個股。」

相反地，他建議可以放棄支付較高股利、波動性較低的類股，從而讓Pinterest和Snap成為長期贏家。至於Booking Holdings，「過去4年除了疫情讓它崩盤外，大多數時間交易區間一直很大，約在1600元至2200元間。」

沃德說：「現在，在股市觸底一年、進入牛市第二年，更多個股開始爆發，包括Booking在內都已突破區間走勢。」「只要它能維持在2200元支撐點以上，都會被認為表現良好。」

Chantico Global創始人兼CEO桑契斯(Gina Sanchez)表示，即使看好重啟，但美國商銀的評級仍然面臨挑戰，「旅遊業大約20%靠商務，80%是休閒旅遊。Booking的訂位收入百分比大致相同。」「如果假設它的整體營收基礎將在2021年和2022年出現類似增幅，那麼Booking實際上看來很便宜。但是，如果假設其營收中有20%會被拖累，那麼目前股價可能已屬合理。」

她說，Pinterest和Snap的走勢將取決於投資格局，「更大的挑戰的確與其獲利能力，以及是否真的可以建立獲利能力有關。」「最大問題在於利率上升。一旦利率上升，投資人就會權衡估值，這時基本面就成為重點了。」

利率 營收 美國

上一則

新浪改為控股公司 完成私有化 退出那斯達克

下一則

百度回港上市 未上演慶祝行情

延伸閱讀

研究：85%長期新冠肺炎患者至少有4種神經系統症狀

研究：85%長期新冠肺炎患者至少有4種神經系統症狀
專家：半導體已近合理價位

專家：半導體已近合理價位
Netflix落後史指 但後勢可期

Netflix落後史指 但後勢可期
蘋果股價關禁閉 後勢仍看好

蘋果股價關禁閉 後勢仍看好

熱門新聞

合法減稅 15大祕招一次學。（美聯社）

合法減稅 15大祕招一次學

2021-03-22 12:15
在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
科技股拉低史坦普500指數，因債券殖利率飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。(美聯社)

利率飆重挫科技 那指大跌逾3%

2021-03-18 16:53
道瓊工業平均指數收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率上升和金融股遭拋售。美聯社

銀行股+殖利率 道指收跌234點

2021-03-19 16:50
美國最大加密貨幣交易所Coinbase尚未上市，但其估值在未上市市場於短短幾個月內便翻升近12倍，達680億美元。路透

未上市先轟動 Coinbase估值暴增近12倍 攀抵680億美元

2021-03-17 15:17
擔憂全球經濟可能因新冠疫情大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。(美聯社)

憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

2021-03-23 16:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打

男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫