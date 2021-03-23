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英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

財經簡訊

記者張大仁／整理

加密貨幣 Fed不急著引進

聯準會(FEd)主席鮑爾(Jerome Powell)表示，加密貨幣是不穩定的儲備貨幣，Fed不會急於引進。鮑爾在國際清算銀行主辦有關數位銀行的虛擬小組討論中說：「它們高度波動，因此並不是真正有用的價值型準備貨幣，也沒有任何支持。」「它比較像是一種投機性資產，實質上是黃金的替代品而非美元。」

雲端服務商Box 有意出售

知情人士透露，在對沖基金Starboard Value對其股票表現施壓之下，雲端服務提供商Box正尋求出售，已與包括其他公司和私募股權公司在內感興趣的買家討論潛在交易，並提醒說尚不確定該公司會出售。《路透》上月報導，Starboard正準備在董事會發難，除非它採取措施提高股東價值。

吉普推SUV電動概念車

吉普(Jeep)推出了其最具代表性的全新電動版Wrangler SUV概念車，但消費者可能至少要等上幾年才能購買。該品牌首次推出Wrangler Magneto概念車，這通常是汽車製造商預告的量產車，目的在於評估客戶興趣或展現汽車或品牌的未來發展方向。

SpaceX想吃英網路大餅

馬斯克(Elon Musk)執掌的SpaceX正與英國談判，使該公司Starlink衛星部門成為英國全新69億元網路基礎設施計畫之一。知情人士透露，英國數位基礎設施部長沃曼(Mat Warman)會見了Starlink領導層，這是依19日公布的「千兆計畫」(Project Gigabit)與多家科技通訊公司討論的部分進展。

Deliveroo將IPO 估值120億

英國食品外送公司Deliveroo在即將進行的倫敦IPO中尋求估值上看88億英鎊(122億美元)。這支亞馬遜入股的公司巨額IPO的價格區間定在每股3.90英鎊至4.60英鎊之間，代表其市值估計在76億英鎊至88億英鎊間。Deliveroo的IPO將是多年來英國最大的上市企業之一。

多爾西首則推文 290萬拍出

推特CEO多爾西(Jack Dorsey)的第一條推文以NFT方式正式拍賣售出，價格為1630.58枚以太幣，相當於290萬元。這則內容為「剛設定好我的推特」的推文於2006年3月21日發出，於3月6日以NFT上市出售。多爾西表示，出售所得將轉換為比特幣，然後再捐給Give Directly的Africa Response基金。

英國 貨幣 概念車

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