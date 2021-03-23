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專家：半導體已近合理價位

記者張大仁／綜合報導

交易員認為，半導體類股目前對投資人來說正是進場良機。Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)和Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)正在觀察距52周高點很遠，且目前價格已接近合理水準的晶片製造商。

謝伊說：「這類個股價格大幅拉回，這很大程度與半導體短缺有關。」

VanEck Vectors半導體ETF(SMH)比2月的52周高點低逾8%，業內人士預計，晶片供應不足情形將持續至少幾個月。

謝伊表示，「半導體此刻具有很大的成長潛力。這塊領域在未來幾年只會持續成長。」「輝達(Nvidia)是我的最愛之一。此外也看好台積電和Advanced Micro Devices。這些公司現在都大幅拉回，從長遠來看，這將為它們帶來極佳切入點。」

輝達也是強生的最愛。他說，「它顯然是半導體類股中最好的股票之一。」「在利率開始利率上升之前它就已表現非常好。但坦白說，過去大約8個月中，該股只是橫盤整理。」「在我看來，在科技類股中，這支股票在明顯漲跌之後正處於休息、盤整、喘口氣的狀態。」

強生指出，該股較2月高點下跌約14%，並表示目前正在「回落和修正」，但不是開始急劇下跌，「這支股票有再漲30％以上的實力。」「因此，我認為這是這類寶藏之一。它值得買進，因為它已回落並重新測試交易區間的低點。」

不過他說，最好不要一次買進，「目前不適合在這個價位建立完整的部位。」「比較好的作法是，在它逐步下測支撐點，並確認觸底後開始回升的過程中陸續分批買進。也就是說，在進入並測試支撐價位時，最好分兩次或三次買進。」

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