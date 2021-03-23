晶片短缺 全球車商營收估減600億

由於全球各地因生產受阻導致半導體晶片 短缺，重擊汽車 業，底特律汽車製造商正在勉力維持高利潤皮卡的生產和出貨。

福特汽車表示，將減少其肯塔基州Louisville廠的輪班，該廠生產大尺寸F系列皮卡和全尺寸SUV。它還暫時關閉俄亥俄州一家生產貨車和其他卡車的工廠。該公司表示，兩家工廠都可望在一周內恢復正常生產。

福特18日加入通用汽車(GM )行列，確認其組裝工作將要暫停。 前身為飛雅特克萊斯勒(Fiat Chrysler)的Stellantis，不久前也證實由於缺乏半導體晶片，它開始組裝一些舊型Ram皮卡。

福特發言人費爾克(Kelli Felker)在電郵聲明中說：「我們正與供應商緊密合作，以解決與全球半導體短缺相關的潛在生產限制，並努力確定關鍵的汽車生產線的優先性，以善用手上的半導體資源。」

近幾個月汽車製造商一直在減少汽車和跨界車的生產，優先組裝如皮卡等高獲利率的車型。最近的行動顯示，即使維持這些車輛生產也面臨困難。

半導體晶片是用於車用娛樂系統、動力轉向和剎車以及其他系統的新型車輛極其重要的零件，涵蓋多種尺寸和不同類型的晶片。

諮詢公司AlixPartners預測，短缺情形將使今年全球汽車業收入減少606億元。GM預計這個問題將使今年自由現金流減少15億至20億元。福特表示，這種情況可能會使其2021年獲利減少10億至25億元。

Stellantis CEO塔瓦雷斯(Carlos Tavares)本月初表示，短缺可能要到明年才能完全解決。GM財務長雅各布森(Paul Jacobson)上月指稱短缺是「短期」問題，該公司可望彌補因下半年晶片短缺而造成的產量流失。美國福斯汽車CEO基奧(Scott Keogh)說，短缺情況將持續到秋天，但是「我們每周都在研究改進」。