海員接種率低 衝擊航運業

海員無法接種疫苗就無法更替，嚴重影響全球供應鏈。（路透）

根據國際航運商會(ICS)的內部法律指南，海員無法接種新冠病毒疫苗 將使全球航運業陷入「法律雷區」，並使全球供應鏈更形脆弱。

ICS警告，隨著各國開始將其作為入港條件，要求所有航運工作人員接種疫苗將很快成為必備要求。

中國 外交部駐香港專員公署本月發布一項命令，規定更換組員必須接種中國疫苗。該規定不僅影響貨運輪，還影響所有海運旅遊，包括郵輪營運。

中國是全球最受歡迎的更換組員國家之一。沒有疫苗，海員就無法下船，也不會進行船員更替。 3月是船員更替的關鍵月份。

這不是海員第一次受到新冠疫情 的影響。在疫情高峰期，有40萬名海員被困在海上。工作時間也大幅延長；正常的海員合約期限為3至11個月，但目前大多延長到18個月以上。ICS指出，目前仍有20萬名海員被困在海上或家裡，等待更替通知。

ICS秘書長普拉騰(Guy Platten)表示，缺乏疫苗接種途徑的海員正讓船東經歷一場「完美風暴」，因為缺乏接種疫苗的勞工可能會迫使航程被取消。「已經有些國家要求海員提供新冠病毒疫苗接種證明。」「如果這些勞工無法穿越國際邊界，無疑將導致供應鏈的延誤和中斷。」

MSC集團海事政策和政府事務執行副總裁達爾(Bud Darr)說，擔心缺乏疫苗接種將成為今年海員自由流動的障礙，「海員帶來的影響深遠，遭到隔離、航程遭取消以及健康的限制，讓他們遠離家人和朋友。」「但這些人正為世界提供必需品。」

ICS警告，未接種疫苗的船員造成的進港延誤可能會給船東帶來法律責任，並增加成本。該組織還表示，如果船東試圖更改現有合約並要求接種疫苗，或者要求船員按照港口要求接受特定疫苗，他們可能會承擔法律責任。但船東的確可以在新合約中對海員疫苗需求作出解釋。