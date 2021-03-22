挺過網路泡沫、金融海嘯…美國公債40年多頭被疫情打敗

美債陷入空頭。（路透）

美國 長期公債多頭市場從1980年代初期展開，期間挺過長期資本管理公司（LTCM）倒閉、網路股泡沫化、全球金融海嘯，以及美國聯邦政府AAA頂級信用評等遭摘除等風暴，不料如今卻斷送在新冠病毒手中。

追蹤10年期以上美國公債走勢的彭博巴克萊美國長期公債總回報指數 ，已從去年3月的顛峰回跌22%，跌入空頭領域（從前波高峰回落20%）。該指數從1981年9月至2020年3月飆升4562%，期間回跌幅度不曾超過20%，但這波歷時40年的多頭市場終於在本月落幕。

貝萊德全球固定收益投資長李德推文說：「我們正見證債市歷史性的一刻，巴克萊長債指數從波峰到波谷跌幅現在超過20%（不含今天），是過去40年來最糟，符合一般認定的空頭市場！」

美國政府舉債籌資對抗新冠疫情的經濟衝擊，債券供應量隨之增多。同時，投資人加緊拋售美債，根據聯準會（Fed）18日發布的數據，一級交易商持有的美國公債總值，上周再降161億美元，延續上上周減持647億美元美債的下降趨勢。持有部位降到2018年10月來最低，且各年期美債普遍遭減持，增持的只有7年期到11年期債券。

美國總統拜登的1.9兆美元財政刺激方案和疫苗施打加速，使經濟展望更亮麗，通膨預期隨之升高，進一步加重公債價格下跌壓力，走勢與價格相反的殖利率 隨之勁揚。美國10年期公債殖利率18日升抵1.75%，是2020年1月來最高；30年期美債殖利率觸及2.51%，則為2019年8月來首見。