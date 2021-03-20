股市走勢 除利率外 疫情仍是最大變數

專家疾呼疫情並未趨緩，不可輕忽，拜登總統也全力帶領美國對抗疫情。（路透）

股市近期走勢是否讓人感到困惑？交易員非常肯定。

Academy Securities的提契爾(Peter Tchir)說，「大家都認為新冠疫情 已受到控制，讓人感到很安慰，但事實證明它仍然是個不確定因素。」「沒有人想被再封鎖一年。」

本周對通貨膨脹和殖利率 的擔憂似乎取代疫情成為主要的市場風險，因此，由於投資人衡量利率上升的影響，股市出現令人費解的動向。

要弄清楚這一點已經夠困難了，但是現在才又想起這個令人不愉快的事實：新冠疫情並沒消失。

盈透證券(Interactive Brokers)的索斯尼克(Steve Sosnick)說：「巴黎的狀況不是市場預期的。」法國因對新變種病毒傳播的擔憂，下令再次封鎖巴黎。

疫情並未消失這個令人不快的真相對股市反彈至新高的支撐力量構成威脅：也就是所謂的「再通膨行情」，與經濟重新開放相關的產業如交通、旅遊休閒、工業產品帶動股市反彈。

一些受惠重新開放的股票，特別是能源股，由於擔心進一步封鎖而在本周停滯不前。埃克森美孚下跌8%、美國 運通下跌4%、Avis下跌2%、迪士尼下跌3%。

下跌之所以特別讓人意外，是因為一段時間以來科技股表現不佳，而價值型類股如能源、工業、銀行和部分消費突然成為焦點成為帶動股市的主力。

疫情再次爆發是否會威脅到重新開放類股的表現？索斯尼克表示：「美國人必須了解，我們不是世界。」「不僅歐洲，巴西疫情也在升溫。美國人在考慮年底的假期安排時，這種情形不見得會在世界其他地方發生。」

但是，股市面臨的最大問題是對利率上升的正確看法。

Leuthold的保爾森(Jim Paulsen)表示：「我們無法確定利率更高是否適合股市。」「歸根究柢，真正會影響走勢的是經濟成長數據。只要成長夠強勁，通貨膨脹就不會太重要了。」