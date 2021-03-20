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Fed拒延SLR寬限 恐推升殖利率

記者張大仁／綜合報導

聯準會(Fed)拒絕延長新冠疫情大流行期間放寬銀行擁有資本相對於美國國債和其他資產比率的規定，讓華爾街和債市感到不安。

Fed宣布，對補充槓桿率(supplementary leverage ratio)的規定3月31日到期後不再延長。這項規定於2020年4月1日宣布，允許銀行在計算槓桿率時排除美國國庫券和存放在Fed的準備金。

放鬆資本要求的決定被廣泛認為是新冠疫情初期穩定債市免於混亂的關鍵。現金需求導致債券遭大量拋售，Fed透過釋出流動性彌補這方面的損失。

Fed表示，將來將就如何調整補充槓桿率徵求公眾意見，但現在已決定如期讓這種寬限作法結束。聲明強調：「理事會將採取適當行動，以確保對SLR的任何變動都不會削弱對銀行資本規定的整體力道。」

Fed官員表示，由於準備金處於歷史高點，目前正在尋求如何最適當地調整該比率。

華爾街一直大力遊說延長寬限期，因為銀行資金氾濫，必須持有相對客戶存款的資產。

富國銀行(Wells Fargo)利率策略主管舒馬赫(Michael Schumacher)說，「這太讓人意外了，從市場反應可見一斑。有些人認為如果Fed真的打算終結它，應該會再給它12天以上的時間。」

他指出，銀行是5年期美國國債最大持有人，這些國債的殖利率在消息公布後明顯上升。

Fed決定不延長SLR期限可能會面臨進一步升息的風險，因為銀行可能會決定出售其部分美國國債，從而迴避準備金要求。Fed官員表示，美債市場已趨穩定，19日的決定不致改變這個狀況。

但是，官員也表示，即使沒有寬限規定，銀行的資本仍然充足，不一定非要出售其美國國債來滿足準備金規定。官員指出，大型銀行擁有大約1兆元資本，取消SLR寬限政策只會對這些水平進行微調。

美國 國債 殖利率

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