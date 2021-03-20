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Fed不怕通膨上升 其來有自

記者張大仁／綜合報導

殖利率不斷走高。10年期美國國債殖利率19日保持在接近14個月高位1.7%以上，而30年期美國國債殖利率則升至2.5%以上。

聯準會(Fed)決定不擴大寬鬆銀行補充性槓桿率（SLR）的規定後，債券市場備受關注，這可能導致它們拋售部分美國國債並推高殖利率。

但是，PGIM固定收益部門首席經濟學者席茲(Nathan Sheets)表示，Fed目前認為利率走高還算不錯，「Fed認為在殖利率曲線末端的利率上升反映出對通貨膨脹更高的預期，這是Fed多年來一直在努力實現的目標以及對強勁復甦的預期。」「Fed主席鮑爾(Jay Powell)對此十分安慰，只要它的上升與經濟改善同步。」

席茲表示，10年期國債殖利率達到2%是短期內對價格定價的「合理猜測」，但他不認為有任何證據能顯示殖利率上升走勢會減弱，而這可能會在今年底前對債市和Fed構成問題。

他說，「今年下半年將出現強勁的復甦、大量的財政紓困措施，並且由於疫苗接種而恢復正常水平，但需求何時才能獲得滿足？也許最快也要到明年中旬。我認為過了這一段時間後，可能還會遇到一些嚴重的問題。」

國債殖利率通常被視為通貨膨脹預期的指標，因為當投資人預期通膨將走高時，債券就變得不再那麼有吸引力而被拋售，而與債券價格成反比的殖利率將會上升。

席茲說，「在經濟重新開放後，可能會出現一些物價壓力，人們渴求商品和服務，而這些商品和服務的供應可能會落後需求，並可能在某些產業出現瓶頸和短缺，但接下來的關鍵問題在於大家會開始思考：2022年之後會是什麼樣子？高通膨是否會持續？或者它會重歸平靜？只是曇花一現？」

殖利率 國債 美國

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