傳司法部調查反競爭 Visa大跌

在媒體報導司法部開始對借記卡業務和可能的反競爭行為進行調查後，Visa股價大跌6.24%。《華爾街日報》引述消息來源報導，司法部反托拉斯部門已開始收集有關Visa是否抑制商家經由較廉價的網絡進行借記卡交易的相關訊息。除了網路借記卡交易外，也包括有關店內交易。

航空公司體壇贊助恐縮水

隨著職業運動聯盟歡迎球迷重回球場，但新冠疫情的影響仍揮之不去，並可能會波及航空公司的贊助收入。數據分析公司GlobalData預測，全球運動聯盟將面臨超過3億元的贊助縮手，並且隨著旅遊業從疫情中復甦，「航空業最可能從贊助行列中退出」。

Fed主席允全力支持經濟復甦

聯準會(Fed)主席鮑爾重申對經濟復甦「全力投入」的承諾，並在《華爾街日報》的論壇版文章中承諾維持寬鬆政策。他強調經濟已「大大改善」，並說美國 人的決心和積極政策相結合，將使未來前景更加光明，「但復甦遠未達成，因此Fed將繼續在需要的時間內為經濟提供所需的支持。」

臉書 服務短暫中斷一小時

臉書網路19日出現短暫服務中斷，包括其社群網站、Instagram、Messenger和WhatsApp。臉書發言人說：「今天發生一個技術問題，讓人們在登入某些臉書服務時遇到麻煩。」「問題現已解決，我們對任何不便深表歉意。」中斷在美東時間下午1點半左右發生，大約一小時後解決。

SPAC大熱 3個月超越去年水準

SPAC只花了3個月時間就打破了創紀錄的2020年，但要保持令人咋舌的成長速度沒那麼簡單。根據SPAC Research統計，今年以來透過美國特殊目的收購公司(SPAC)籌集的資金總計879億元，已經超過去年全年834億元的數字。SPAC經由IPO籌集資金，並以現金收購私人公司再於2年內將其上市。

傳中國限制官方使用特斯拉 車

《華爾街日報》報導，中國以國安擔憂為由，限制某些國企和軍方使用特斯拉電動車。《彭博》也報導指出，特斯拉在某些地區遭禁用。特斯拉股價盤中一度下跌4.4%，收漲0.26%。報導指出，中國發現特斯拉的感應器會記錄周圍影像，據以取得關鍵數據如何時何地使用汽車，可能回傳美國。