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利率飆重挫科技股 那指大跌逾3%

記者張大仁／綜合報導

科技股拉低史坦普500指數，因債券殖利率飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。

以科技股為主高的那斯達克綜合指數下跌409.03點或3.02%至1萬3116.17點，蘋果、亞馬遜和Netflix均下跌超過3%，特斯拉下跌6.93%。史指下跌58.66點或1.48%至3915.46點。道瓊工業平均指數下跌153.07點或0.46%至3萬2862.30點。

10年期美國國債殖利率盤中一度上揚11個基點至1.75%，達2020年1月來最高水平。30年期國債收益率也一度攀升6個基點至2.5%，為2019年8月來首見。在聯準會(Fed)表示容許通貨膨脹偏高後，債券殖利率一路飆升。利率上升可能會對成長型股票造成巨大影響，因為它們會使未來收益價值降低。

銀行股跑贏大盤，因為利率走高通常會提高其獲利率。銀行可以從短期借入利率與長期借出利率之間不斷擴大的利差獲利更多。U.S. Bancorp和富國銀行(Wells Fargo)分別上漲3.25%和2.43%。摩根大通(JPMorgan)上漲1.65%，而美國商銀(Bank of America)上漲2.61%。

能源股跌幅最大，因油價下跌，能源股下跌4.7%。WTI原油期貨下跌逾7%至每桶60美元，為連續第5天下跌，並創9月來最糟單日走勢。

殖利率 指數 美國

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