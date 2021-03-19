租金便宜 零售新門市超過關店數

閒置空間太多，零售商在開設新門市時握有談判優勢。（路透）

多年來，全美零售商 計畫開設的新門市數量首度高於將關閉的門市數。

從Ulta Beauty和Sephora到Dick’s Sporting Goods、Five Below和TJ Maxx，企業正在疫情後期出現反彈，並重啟遭擱置的擴張計畫。最新的例子：運動服裝零售商Fabletics宣布今年將在全美新開逾20家店面。即使是宣告破產的玩具連鎖店玩具反斗城(Toys R Us)，新東家也正打算在2021年假期前開設專賣店。

零售商渴望經歷疫情衰退而仍屹立不搖的品牌繼續成長，並樂於測試可吸引新客戶的方式。便宜的租金 讓這些機會變得可能。

根據Coresight Research的追踪數據，今年以來，美國零售商已宣布開設3199家店面並關閉2548家。去年由於疫情重創零售業並讓數十家企業破產，總計多達8953家店面關閉，而僅新開3298家。

在2020年出現關店海嘯後，零售商業房產市場充滿閒置空間。全美商場和購物中心業主努力尋找租戶以填補空缺；而安渡難關的零售商對未來更加樂觀，希望利用現有談判優勢在簽署新合約或續約時站居上風。

在像是曼哈頓這種旅客和通勤族朝聖的頂級零售市場趨勢尤其明顯。紐約房地產委員會報告顯示，紐約市 零售租金去年秋天跌至歷史低點，較2019年下降25%。

從第3季到第4季，租金仍在下降。商業房產服務公司仲量聯行表示，平均零售租金季減1.6%。某些市場跌幅更嚴重：例如，第五大道從第42街至第49街區塊的零售租金季減7.6%，麥迪遜大道下跌了4.8%。

根據世邦魏理仕(CBRE)的另一份報告，第4季紐約市零售房產的空置率年增21%。

許多有意今年新開店的公司都將重點放在價格上，從Dollar General和Dollar Tree，到平價零售商Burlington和Ross Stores以及折扣雜貨店Aldi和Lidl。但是，像是L Brands所屬Bath& Body Works和Gap旗下Old Navy等專業零售商也有相同規畫。