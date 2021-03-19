我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

租金便宜 零售新門市超過關店數

記者張大仁／綜合報導
閒置空間太多，零售商在開設新門市時握有談判優勢。（路透）
閒置空間太多，零售商在開設新門市時握有談判優勢。（路透）

多年來，全美零售商計畫開設的新門市數量首度高於將關閉的門市數。

從Ulta Beauty和Sephora到Dick’s Sporting Goods、Five Below和TJ Maxx，企業正在疫情後期出現反彈，並重啟遭擱置的擴張計畫。最新的例子：運動服裝零售商Fabletics宣布今年將在全美新開逾20家店面。即使是宣告破產的玩具連鎖店玩具反斗城(Toys R Us)，新東家也正打算在2021年假期前開設專賣店。

零售商渴望經歷疫情衰退而仍屹立不搖的品牌繼續成長，並樂於測試可吸引新客戶的方式。便宜的租金讓這些機會變得可能。

根據Coresight Research的追踪數據，今年以來，美國零售商已宣布開設3199家店面並關閉2548家。去年由於疫情重創零售業並讓數十家企業破產，總計多達8953家店面關閉，而僅新開3298家。

在2020年出現關店海嘯後，零售商業房產市場充滿閒置空間。全美商場和購物中心業主努力尋找租戶以填補空缺；而安渡難關的零售商對未來更加樂觀，希望利用現有談判優勢在簽署新合約或續約時站居上風。

在像是曼哈頓這種旅客和通勤族朝聖的頂級零售市場趨勢尤其明顯。紐約房地產委員會報告顯示，紐約市零售租金去年秋天跌至歷史低點，較2019年下降25%。

從第3季到第4季，租金仍在下降。商業房產服務公司仲量聯行表示，平均零售租金季減1.6%。某些市場跌幅更嚴重：例如，第五大道從第42街至第49街區塊的零售租金季減7.6%，麥迪遜大道下跌了4.8%。

根據世邦魏理仕(CBRE)的另一份報告，第4季紐約市零售房產的空置率年增21%。

許多有意今年新開店的公司都將重點放在價格上，從Dollar General和Dollar Tree，到平價零售商Burlington和Ross Stores以及折扣雜貨店Aldi和Lidl。但是，像是L Brands所屬Bath& Body Works和Gap旗下Old Navy等專業零售商也有相同規畫。

零售商 租金 紐約市

上一則

中芯擴大產能 強攻28奈米 預計月產4萬片晶圓

下一則

華為2款新機開賣 支援5G

延伸閱讀

賄賂聯國官員入獄 澳門富商吳立勝 在紐約提前獲釋

賄賂聯國官員入獄 澳門富商吳立勝 在紐約提前獲釋
公開場所刻納粹記號 恐涉一級企圖傷害重罪

公開場所刻納粹記號 恐涉一級企圖傷害重罪
曼哈頓華埠2餐館遭破壞 仇恨犯罪頻傳 商家傍晚就關門

曼哈頓華埠2餐館遭破壞 仇恨犯罪頻傳 商家傍晚就關門
紐約州長打嬌生疫苗 黃區22日解禁 室內健身課重啟

紐約州長打嬌生疫苗 黃區22日解禁 室內健身課重啟

熱門新聞

有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。取材自Stripe官網

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

2021-03-15 07:19
科技股拉低史坦普500指數，因債券殖利率飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。(美聯社)

利率飆重挫科技 那指大跌逾3%

2021-03-18 16:53
高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）將接任執行長。 路透

高通新CEO將上任 因晶片短缺徹夜難眠

2021-03-14 13:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑