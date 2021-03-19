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1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

財經簡訊

記者張大仁／整理

首申失業金人數 高於預期

勞工部報導，截至3月13日當周首次申請失業救濟金人數出人意料的躍升至77萬，較接受《道瓊》(Dow Jones)調查經濟學者之前預計70萬高，也較前周上修後的72.5萬增加。落後一周的持續申領數為412萬，幾乎沒有變化。截至2月27日當周總申領數下降近200萬至1820萬。

製造業前景 近38年新高

費城聯準會(Fed)3月製造業前景指數為51.8，遠超過《道瓊》預測的22.0。該指數代表申報業務成長公司與下降公司之間的百分比差異。為1973年4月以來的最高數字。

Dollar General 擬開1050店

Dollar General將透過開設更大型店面和擴展Popshelf新連鎖店來擴大其實體店面。這家折扣商店制訂激進的擴張計畫，打算開設1050家新門市，改造1750家店面，並遷移另外100家店面。在疫情期間，雜貨主食和家庭必需品的銷售推動了Dollar General的銷售成長。上個財年其同店銷售額增加16.3%。

亞馬遜 測試電動送貨車

亞馬遜宣布目前正在舊金山測試其電動送貨車，這是亞馬遜與新創公司Rivian Automotive合作開發的客製化電動車在加州後的擴大測試，Rivian自2019年來已籌集約80億元。亞馬遜2月宣布已開始在洛杉磯測試電動送貨車，計畫今年將擴展到另外14個城市。

谷歌砸70億 設數據中心

谷歌計畫2021年花費超過70億元在美國房產上，因為隨著疫情退燒，支出將恢復。谷歌表示，這筆錢將用於19個州的辦公室和數據中心，從而創造至少1萬個全職工作。大約有10億元將專門用於加州。疫情爆發後，谷歌母公司Alphabet去年暫停房產支出，去年第2季谷歌收入首次出現同比下降。

Lyft搭車數 疫情來最佳

Lyft表示，上周搭車數為2020年3月經濟封鎖以來最佳表現。3月17日的單日搭車數年增率首次出現正成長。Lyft現在預計以年增率計算的年底前每周搭車數都將呈正成長，除非疫情再度顯著惡化。預計從下周起其乘車量將比去年同期增加100%以上，因為它已開始「消弭一年前疫情對業務的重大影響」。

疫情 谷歌 亞馬遜

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