慶祝Fed不升息 道指登33000點

聯準會(Fed)宣示2023年前不會升息，並且將容許通貨膨脹 率高於平常水平，以確保經濟全面復甦，美股收復早盤跌幅，收盤上漲。

道瓊工業平均指數 上漲189.42點或0.58%至3萬3015.37點，首度站上3萬3000點。史坦普500指數上漲11.4或0.29%收3974.11點，再創收盤新高。那斯達克綜合指數收復跌幅，上漲53.64點或0.4%至1萬3525.2點。那指早盤重跌1.5%，因成長股再次遭受債券殖利率 飆升的打擊。

雖然Fed預計未來2年基準利率將維持在零附近，但調升了經濟預測，以反映人們對從疫情造成的衰退中復甦的預期。預計2021年國內生產總值(GDP)將成長6.5%，之後則再降溫。

對核心通膨的預期也調升，FOMC預計今年個人消費支出(PCE)將增加2.2%。Fed的既定目標是將長期通貨膨脹率維持在2%。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在稍後的新聞發布會表示，在考慮改變當前寬鬆政策立場前，Fed需要將通膨率維持在實質且持續高於2%的水平。

10年期國債殖利率早盤觸及1.689%，為2020年1月下旬來最高點，在Fed發布聲明後回跌，收漲2個基點至1.64%。較高的利率對成長型個股特別不利，因會損害未來現金流量的價值。