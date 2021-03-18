我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

星巴克：咖啡2030年達碳中和

記者張大仁／綜合報導

星巴克在年度股東大會上宣布，計畫在2030年前達成綠色咖啡碳中和目標。

這家咖啡巨頭還計畫在2030年前將生咖啡加工的用水量減少一半。生咖啡豆是已分離但尚未烘焙的咖啡果實種子。星巴克採用綠色咖啡豆萃取物作為其Refreshers冰搖沁爽系列咖啡原料。

該公司去年設定目標，讓碳儲存量大於排放量、減廢以及提供比使用量更多的淡水來達成「正向溯源」。為了達成這項長期承諾，它設定了2030年明確的目標，包括將直營店及其供應鏈中的碳排放量減少一半、儲保或補充咖啡生產或營運商用水的半數，以及將咖啡館和製造廠送往垃圾填埋場的垃圾減半。

CEO強生(Kevin Johnson)在LinkedIn慶祝公司成立50周年的文章中寫道：「我們是一家希望在取之於人類和地球的同時回饋更多，同時為與星巴克建立聯繫的所有人創造繁榮的公司。」

星巴克表示，將在2022年前在第二大市場中國開設一個永續焙燒廠。該項目已預留1.5億元，是該公司美國以外的最大單筆投資

在股東大會召開之前，星巴克說，它正努力促使盲人和弱視顧客更容易上門消費。美國客戶現在可以免費使用Aira，這是一項經由App將盲人或弱視人士與視覺口譯員建立聯繫的服務。從今年夏天開始，星巴克將在美國和加拿大推出全新的大字體和點字菜單。

星巴克對包括種族正義和氣候變化在內的社會承諾使該公司深受投資人歡迎，這些投資人在選擇股票時會考慮ESG(環境、社會和公司治理)。 RBC Capital Markets的分析發現，星巴克是專門投資ESG的主動型基金在史坦普500指數中最熱門的餐飲股。

咖啡 星巴克 投資

上一則

中興通訊Q1淨利年增130.8%至207.7% 超預期

下一則

中國電子科技集團突破生產晶片關鍵設備技術

延伸閱讀

陌生地（一一）

陌生地（一一）
從攤車到世界咖啡冠軍 吳則霖沖出「最極致的複雜」

從攤車到世界咖啡冠軍 吳則霖沖出「最極致的複雜」
運輸成本上升 咖啡醞釀漲價

運輸成本上升 咖啡醞釀漲價
星巴克想開新店 白石鎮居民聯署反對

星巴克想開新店 白石鎮居民聯署反對

熱門新聞

有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。取材自Stripe官網

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

2021-03-15 07:19
債券殖利率下降，讓道瓊工業平均指數飆升逾400點，創歷史新高。(美聯社)

紓困案+利率降 道指大漲創新高

2021-03-10 16:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪