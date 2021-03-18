星巴克：咖啡2030年達碳中和

星巴克 在年度股東大會上宣布，計畫在2030年前達成綠色咖啡 碳中和目標。

這家咖啡巨頭還計畫在2030年前將生咖啡加工的用水量減少一半。生咖啡豆是已分離但尚未烘焙的咖啡果實種子。星巴克採用綠色咖啡豆萃取物作為其Refreshers冰搖沁爽系列咖啡原料。

該公司去年設定目標，讓碳儲存量大於排放量、減廢以及提供比使用量更多的淡水來達成「正向溯源」。為了達成這項長期承諾，它設定了2030年明確的目標，包括將直營店及其供應鏈中的碳排放量減少一半、儲保或補充咖啡生產或營運商用水的半數，以及將咖啡館和製造廠送往垃圾填埋場的垃圾減半。

CEO強生(Kevin Johnson)在LinkedIn慶祝公司成立50周年的文章中寫道：「我們是一家希望在取之於人類和地球的同時回饋更多，同時為與星巴克建立聯繫的所有人創造繁榮的公司。」

星巴克表示，將在2022年前在第二大市場中國開設一個永續焙燒廠。該項目已預留1.5億元，是該公司美國以外的最大單筆投資 。

在股東大會召開之前，星巴克說，它正努力促使盲人和弱視顧客更容易上門消費。美國客戶現在可以免費使用Aira，這是一項經由App將盲人或弱視人士與視覺口譯員建立聯繫的服務。從今年夏天開始，星巴克將在美國和加拿大推出全新的大字體和點字菜單。

星巴克對包括種族正義和氣候變化在內的社會承諾使該公司深受投資人歡迎，這些投資人在選擇股票時會考慮ESG(環境、社會和公司治理)。 RBC Capital Markets的分析發現，星巴克是專門投資ESG的主動型基金在史坦普500指數中最熱門的餐飲股。