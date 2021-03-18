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Fed：景氣佳通膨升 但暫不升息

記者張大仁／綜合報導
Fed未來2年不升息的宣示讓市場安心。（路透）
Fed未來2年不升息的宣示讓市場安心。（路透）

聯準會（Fed）大幅調高經濟成長預測，但表示雖然前景改善且今年通貨膨脹可望升溫，但在2023年前都不會升息。

一如預期，決策聯邦公開市場委員會(FOMC)投票通過將短期借貸利率維持在接近零的水平，同時繼續進行資產購買計畫，每月購買至少1200億元的債券。

主要的變化來自Fed對未來經濟走勢的看法以及對政策可能產生的影響：「即使受新冠疫情影響最嚴重的部門仍然疲弱，但在溫和復甦之下，近期經濟活動和就業指標有所上升。通貨膨脹率繼續低於2%。」

根據FOMC成員的最新單季經濟預測，2021年國內生產總值(GDP)在未來幾年降溫之前將成長6.5%。預估中值較12月上次預測的4.2%大幅改善。

預測2022年和2023年的成長率分別為3.3%和2.2%，之後長期成長率將穩定在2.3%。

隨著GDP成長，預計失業率將從目前的6.2%降至4.5%；12月時的估計為5%。未來2年預測分別為4.2%和3.7%，之後再達到長期水平4%。

對核心通貨膨脹的預測值也提高，預計今年個人消費支出(PCE)將增加2.2%。估計到2022年將降到2%，然後次年上升到2.1%，長期預期為2%。

至於這些改變對政策的影響，FOMC仍預計基準利率在2023年前將維持不變。但是更多成員表示，雖然「點狀圖」平均顯示2023年會首次升息。但大多數預期仍然顯示利率不會改變。

市場密切關注這些預測，觀察Fed可能會對近期經濟成長和通貨膨脹率上升的預期做出回應。以市場為基礎的通貨膨脹率顯示5年內成長率為2.59%，是近13年來「平衡通膨率」的最高水平。

然而，Fed在會後聲明中繼續強調，在實現充分就業和物價穩定的雙重目標「取得實質性進一步進展」前，政策將保持寬鬆。

由於擔心通膨壓力可能讓Fed認為是更大風險，市場近來頻頻浮動。政府債券殖利率已飆升至新冠疫情大流行爆發前的水平。

不過，Fed對殖利率上升並不在意，只要這是由經濟成長推動。如使通膨失控超過2%，Fed仍有工具可控制。

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